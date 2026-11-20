تظاهرات واعتقالات في نيويورك

شهدت مدينة نيويورك تجمهر نحو ثلاثين شخصاً أمام مقر بورصة ناسداك في تايمز سكوير يوم الخميس 19 نوفمبر 2026. وتزامنت هذه التحركات مع إدراج شركة أنثروبيك في سوق الأسهم الأمريكية بقيمة وصلت إلى تريليوني دولار، وأسفر الموقع عن اعتقال عدة أشخاص. رفع المشاركون في نيويورك أعلاماً تطالب بوقف عصبة التكنولوجيا، وإنهاء وكالة إنفاذ قانون الهجرة والجمارك والحروب، فضلاً عن تجميد تقنيات الذكاء الاصطناعي. ركزت الاحتجاجات على مخاوف مرتبطة بالأمن القومي، والسلامة البيئية، إضافة إلى كاميرات فلوك وارتباط هذه التقنيات بالهجرة والإنفاذ القانوني.

فعاليات سان فرانسيسكو ومطالب الحظر

تجمع في سان فرانسيسكو نحو ثلاثة أضعاف عدد المحتجين الموجودين في نيويورك، وانقسموا إلى مجموعتين خارج المقر الرئيسي لشركة أنثروبيك قبل الساعة الحادية عشرة صباح يوم الخميس. دعت سيدني فون أريكس، الممثلة لمجموعة بان آر إس آي، إلى إقرار حظر عالمي يستهدف عملية التحسين الذاتي العودي التي تطور من خلالها أنظمة الذكاء الاصطناعي قدراتها بنفسها. وسبق لداريو أمودي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن حذر من أن هذا التطوير الذاتي قد يتجاوز قدرة الإنسان على السيطرة على التقنيات.

تصريحات المحتجين وخلفية الشركة

أشار خوسيه غونزاليس البالغ من العمر 46 عاماً إلى إدراك الأفراد لوجود خلل ما، مؤكداً الحاجة لوضع لوائح تنظيمية وطنية أكثر صرامة تحكم تقدم الذكاء الاصطناعي. وأوضحت السيناتور عن ولاية نيويورك أبير كواس أن ضخ الأموال في قطاع الذكاء الاصطناعي يتم على حساب الدعم المباشر للبشر. دعا جيس فيسكونتي البالغ من العمر 30 عاماً زملاءه لتجنب الاستثمار في تداول أسهم الشركة. وحمل آدم كوفمان العامل بمنظمة غير ربحية مختصة بأمان الذكاء الاصطناعي لافتة تتضمن إشارة إلى فيلم وار غيمز، وذلك خلال الفعاليات المرتبطة بالشركة التي تأسست عام 2021 وأتمت هذا الأسبوع أكبر طرح عام أولي بالتاريخ لتجمع نحو 81 مليار دولار بهدف مواصلة تطوير عائلة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي كلود.