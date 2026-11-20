مواجهة حاسمة تسفر عن خروج المصنف الأول

ودع لوك هامفريز منافسات بطولة غران سلام للألعاب من دورها الثاني يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026. جاء هذا الإقصاء عقب هزيمته أمام توم سايكس بنتيجة 10 أهداف مقابل 9.

عانى هامفريز من تأخر مبكر بأربع نقاط صفراء ثم بنتيجة 9 مقابل 7. نجح بعد ذلك في تعديل الكفة ليصل اللقاء إلى شوط فاصل.

أخطاء حاسمة تصنع إنجاز سايكس التاريخي

أفرط هامفريز في إهدار فرصة حسم المواجهة عندما أخفق في رمية على مزدوج 10 لتسجيل 128 نقطة. استغل توم سايكس، المصنف رقم 81 على مستوى العالم والعامل، الموقف ليصيب مزدوج 18 ويضمن العبور إلى أول دور ربع نهائي في بطولة كبرى بمسيرته.

أعرب اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً، والمنحدر من كاسلفورد، عن ابتهاجه البالغ بهذا الانتصار. أوضح أنه بدأ اللقاء بصورة قوية مسجلاً معدلاً يقترب من 108 خلال الجلسة المصغرة الأولى، مستفيداً من هنات منافسه بالأوقات الأولى.

سجل هامفريز معدل رميات وصل إلى 102.02 وبلغت نسبة نجاحه على الثنائيات 37 بالمئة. سينتظر سايكس في دور الثمانية الفائز من المواجهة التي تجمع بين جيمس ويد ومايكل فان غيروين.

نتائج المباريات الأخرى في وولفرهامبتون

تصدر الهولندي جيان فان فيين، صاحب التصنيف الثالث، قائمة اللاعبين الأعلى تصنيفاً المتبقيين في المنافسات المقامة بمدينة وولفرهامبتون. جاء ذلك إثر مغادرة هامفريز ووُليتلر للبطولة.

تغلب فان فيين على منافسه الألماني مارتن شيندلر بنتيجة 10 مقابل 7. شهد اللقاء سيطرة كاملة تخللها تراجع طفيف تسبب في خسارة أربع جولات متتالية وضياع ثلاث رميات لحسم اللقاء.

حجز الإنجليزي ناتان أسبينال مقعده في الدور ربع النهائي بعد تجاوزه عقبة الألماني غابرييل كليمنس بالنتيجة ذاتها 10 مقابل 7. أحرز أسبينال معدل رميات بلغ 100.72، وسجل نسبة نجاح على الثنائيات وصلت إلى 53 بالمئة.