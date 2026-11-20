قمة ثلاثية تجمع قادة أمريكا والصين وروسيا

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعاً ثلاثياً ضم الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. جرت هذه القمة في مدينة شنتشن يوم الخميس 19 نوفمبر 2026. ووصف الرئيس الأمريكي هذا اللقاء بالحدث التاريخي البالغ الأهمية والذي يحظى بمتابعة دولية واسعة.

مسؤولية القوى النووية عن الاستقرار العالمي

أوضح دونالد ترامب أن الدول الثلاث تقع على عاتقها واجبات خاصة ومهمة تجاه الأمن والسلام على مستوى العالم. وربط هذه الواجبات بكون بلاده والصين وروسيا بلداناً تمتلك ترسانات نووية. وحث القادة الثلاثة على العمل المشترك لحماية كوكب الأرض وضمان مستقبل أكثر أمناً للبشرية.

دعوات للتعاون ومنع انتشار الأسلحة النووية

طالب الرئيس الأمريكي بضرورة تضافر الجهود بين الدول الثلاث للحد من انتشار الأسلحة النووية. ونبه إلى خطورة الآثار المدمرة والكارثية التي قد تخلفها هذه الأسلحة على الإنسان. وشدد على أهمية اعتماد الحوار وسيلةً أساسية لتسوية جميع المسائل والحفاظ على الاستقرار والسلام.