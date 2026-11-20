مبيعات ضخمة وإطلاق منتصف الليل

حققت لعبة «جي تي إيه 6» إيرادات بلغت ملياري دولار مع بيع نحو عشرين مليون نسخة بحلول يوم إطلاقها الرسمي. وبدأت حملة اللعبة الفردية عند منتصف الليل في الليلة التي سبقت نشر المقال، عقب فترة انتظار امتدت ثلاثة عشر عاماً. وتعتمد القصة على بطلين رئيسيين هما جايسون لوسيا، إذ يتقاطع طريقهما للمرة الأولى خلال محاولة سرقة المركبة نفسها.

مهام منزلية واستياء صناع المحتوى

تحتوي اللعبة على مهام اختيارية تتضمن إحضار البقالة، وتقديم الزهور والهدايا، وقص الشعر، وطلاء الجدران، وإصلاح الأحواض بغرض تعزيز الروابط بين الشخصيات. وأبدى معلقون وصنّاع محتوى مثل مارك كيرن، وبرادين بيترز، وزاك هويت، ودوم لوكر اعتراضاتهم تجاه هذا المحتوى المنزلي والعاطفي.

موقف أندرو تيت من السجن

وجه أندرو تيت رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى المشتركين في نشرته الإخبارية يوم الخميس من محبسه في ميامي. وينتظر تيت مع شقيقه تريستان تيت ترحيلهما بينما يواجهان تهماً تتضمن الاغتصاب، والاتجار بالبشر، والاعتداء. وانتقد محتوى اللعبة معترضاً على انشغال الذكور بألعاب الفيديو عوضاً عن الاهتمام بالعمل والروح الذكورية.

توضيح نقدي حول الملاهي

أوضح تقرير نقدي كتبه جين بارك أن الملهى الليلي المذكور لا يتبع مجتمع المثليين، مؤكداً أن آليات اللعبة تحظر إطلاق النيران داخل أي ملهى بشكل كامل.