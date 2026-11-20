تفاصيل الحادث والأضرار المادية

تعرض أحد المباني في الحي المالي بالعاصمة السعودية لأضرار مادية بالغة جراء اعتداء نفذته جماعة الحوثي. ووقع الحادث بتاريخ الخميس 19 نوفمبر 2026 في مدينة الرياض.

أسفر الاستهداف عن تخريب عدد من طبقات البرج، بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية في المنشآت المحيطة به. وأكد الدفاع المدني السعودي عدم تسجيل أي إصابات بشرية بين المدنيين.

تعامل الجهات الرسمية وتحالف دعم الشرعية

أوضح التحالف العسكري الذي تقوده المملكة في اليمن أن الأضرار نتجت عن تناثر الشظايا أثناء التصدي لخطر صاروخي استهدف الرياض. وبدأت المؤسسات المعنية التعامل الفوري مع الواقعة واتخاذ التدابير الضرورية لتأمين الأرواح والممتلكات.

اعتبر متحدث رسمي أن هذا العمل العدائي يمثل خرقاً صريحاً للقواعد والقوانين الدولية الإنسانية. وجاء هذا التطور في ظل استمرار المواجهات المسلحة بين الطرفين منذ عودة الاشتباكات قبل أربعة أشهر.