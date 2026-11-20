تفاصيل مسلسل "ميس هناء"

بدأت الفنانة سارة عبد الرحمن تصوير مشاهدها في العمل التلفزيوني الاجتماعي المسمى "ميس هناء". يرتكز هذا العمل على البطولة المطلقة الأولى للفنانة أسماء جلال في عالم الدراما. وتجسد سارة عبد الرحمن خلال أحداثه شخصية مدرسة تاريخ.

يضم طاقم تمثيل هذا العمل أسماء جلال بجانب أحمد خالد صالح وفيدرا وسما إبراهيم وأحمد رضوان ودونا إمام والطفلين آسر أحمد حمدي وحسين معتز. يتألف المسلسل من خمس عشرة حلقة. وتولى تأليف النص إياد صالح بينما تقود الإخراج سلمى الكاشف في تجربتها الأولى بهذا المجال.

تنتج شركة TVision المملوكة للمنتج طارق الجنايني هذا المسلسل الاجتماعي. ومن المقرر أن تبث شبكة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية الحلقات خلال موسم شهر رمضان لعام 2027.

مشاركة سارة في مسلسل "نجم الموسم"

تسجل الممثلة سارة عبد الرحمن حضورها عبر ظهور خاص كضيفة شرف في بعض مشاهد العمل الكوميدي المعنون "نجم الموسم". يقود بطولة هذا العمل الممثل أحمد فهمي ومعه ياسمين رئيس وأحمد رمزي وعمر عبد العزيز.

تتضمن حبكة العمل خمس عشرة حلقة متكاملة. وكتب السيناريو ورشة الكتابة المسماة "إكسي – Exi" التابعة لأحمد فهمي، والتي تضم الكتاب ضياء محمد ومحمد عبد الله وأحمد درويش ومعتز حمادي.

تولى إخراج المسلسل الكوميدي المخرج حسين المنباوي. وتتولى شركة سينرجي إنتاج العمل المنتظر عرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في توقيت رمضان 2027.