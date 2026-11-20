تفاصيل درجات الحرارة المسجلة ببعض المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن رصد زيادة طفيفة بمقاييس الحرارة عموماً يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026. وبلغت الحرارة العظمى في القاهرة 29 درجة بينما بلغت الصغرى 17 درجة.

سجلت مدينة الإسكندرية درجة حرارة عظمى بلغت 29 والصغرى 17. أما في أسوان فوصلت العظمى إلى 32 والصغرى إلى 17.

بلغت العظمى في شرم الشيخ 30 درجة والصغرى 21 درجة. وسجلت كاترين أدنى العظمى بـ 22 درجة والصغرى 07 درجات.

ملامح الطقس وأوقات الشبورة المائية

ساد جو خريفي يميل للحرارة خلال النهار على أغلب الأنحاء. وكان الطقس حاراً على جنوب الصعيد، ومائلاً للبرودة إلى بارد في ساعات الليل والصباح الباكر.

تتشكل شبورة مائية تبدأ من الساعة 4 وتنتهي الساعة 9 صباحاً. وتؤثر على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

فرص سقوط رذاذ خفيف

ظهرت احتمالات ضعيفة لتجمع سحب متفرقة على مناطق تمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة. وأسفرت هذه السحب عن هطول رذاذ خفيف غير مؤثر يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.