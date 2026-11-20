مؤشرات الإصابة الأولى وسرعة ظهورها

تتطور علامات الإصابة بالسكري من النوع الأول لدى الصغار خلال فترة قصيرة تمتد لأيام أو أسابيع قليلة. يستدعي ظهور مؤشرات مثل العطش الشديد، التردد المتكرر على دورات المياه، أو نقصان الوزن غير المفهوم، استشارة الطبيب في نفس اليوم تماماً.

تتضمن العوارض أيضاً الحاجة المستمرة للشرب ليلاً وعدم الإحساس بالارتواء، إضافة إلى دخول الحمام بكثرة والتبول أثناء النوم بالفراش. يحاول الجسم طرد السكر الزائد عبر البول مما يتسبب في ضياع السوائل، بينما يفقد الطفل وزنه وتصبح ملابسه أوسع رغم تناول طعام أكثر من العادة.

نقص الطاقة وتبعات ارتفاع السكر

يواجه الجسم عجزاً عن الاستفادة من الجلوكوز لإنتاج الطاقة نتيجة نقص هرمون الأنسولين. يفقد الطفل حيويته ونشاطه المعتاد، ويشعر بالإنهاك المستمر مع تراجع مستويات التركيز وظهور تقلبات في مزاجه الشخصي.

يتسبب ارتفاع مستويات السكر بالدم في حدوث تغيرات بداخل العين تفضي إلى تشوش الرؤية والشعور بالصداع. تشمل القائمة كذلك بطء التئام الجروح المتفرقة وتكرار الإصابة بالالتهابات الجلدية أو الفطرية.

علامات خطيرة تستدعي الطوارئ

تدل أعراض مثل الغثيان، القيء، آلام البطن، والتنفس السريع على الإصابة بالحماض الكيتوني السكري. تضم قائمة المخاطر كذلك انبعاث رائحة تشبه الفاكهة من النفس، والجفاف البالغ، فضلاً عن النعاس وحالة التشوش.

تتطلب هذه العلامات الخطيرة التوجه المباشر إلى قسم الطوارئ دون أي إبطاء. يعتمد تحديد الإصابة على إجراء تقييم طبي شامل وفحوصات مخبرية للدم بقياس نسبة الجلوكوز.