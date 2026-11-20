بدء التشغيل الفعلي لمحطات الصرف بمركز ببا

شهد مركز ببا بمحافظة بني سويف التشغيل الفعلي لعدة محطات رفع صرف صحي بعد إتمام الاختبارات الفنية اللازمة. وتأتي هذه الأعمال ضمن المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" التي تشمل أيضاً مركزي ببا وناصر. وتستهدف مشروعات قطاع الصرف الصحي أربعاً وأربعين قرية بمركز ببا واثنتين وعشرين قرية بمركز ناصر.

تفاصيل الطاقات التشغيلية لمحطات الرفع

بدأت محطة رفع طحا البيشة عملها بطلمبة واحدة وبقوة تصرف بلغت ستة وسبعين لتراً في الثانية. وعملت محطة رفع كفر ناصر بطلمبتين وبقوة تصرف قدرها مئة وأربعون لتراً في الثانية لتوجيه المياه نحو محطة معالجة طحا البيشة. ودخلت محطة رفع أم الجنازير الخدمة بطلمبتين وبقوة تصرف ثلاثمئة وأربعون لتراً في الثانية لاستقبال تصرفات سبع قرى تضم كفر منصور والملاحية والضباعنة وبني عوض.

ربط القرى بالمحطات الرئيسية

بدأت محطة رفع الملاحية التشغيل الفعلي بطلمبتين بقوة تصرف مئة وسبعة وأربعين لتراً في الثانية لاستقبال تصرفات قريتي الضباعنة والملاحية البحرية. وعملت محطة رفع الضباعنة بطلمبة واحدة بقوة تصرف مئة لتر في الثانية لنقل التصرفات إلى محطة أم الجنازير. كما بدأت محطة رفع بني عوض العمل بطلمبة واحدة وبقوة تصرف ستين لتراً في الثانية لنقل التصرفات بالاتجاه ذاته نحو محطة أم الجنازير.

متابعة المحافظ لقطاع المرافق

صرح اللواء عبدالله عبدالعزيز، محافظ بني سويف، بأن بدء التشغيل الفعلي للمحطات ينفذ بعد استكمال الاختبارات الفنية والتأكد من جاهزية المعدات بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي. وأكد محافظ بني سويف أن أعمال البنية التحتية والمرافق المنجزة عبر المبادرة تساعد في دعم قطاع الصرف الصحي وإنهاء مشكلات المياه الجوفية داخل القرى المستفيدة.