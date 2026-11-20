أعلنت مواعيد الصلوات الخمس ليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 في عدد من المحافظات لتحديد مواقيت أداء الفروض بدقة. وتشمل هذه البيانات توقيتات الصلاة في عدة مدن رئيسية بالبلاد.

مواقيت الصلاة في القاهرة

تبدأ أوقات السجود والركوع في العاصمة مع أذان الفجر عند الساعة 4:54 ص. ويحين موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 11:40 ص، بينما يرفع أذان العصر عند الساعة 2:37 م. ويأتي توقيت صلاة المغرب في تمام الساعة 4:57 م، لتختتم الصلوات بأذان العشاء في تمام الساعة 6:18 م.

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

ترفع أجراس أذان الفجر في مدينة الإسكندرية في تمام الساعة 5:00 ص. ويستعد المصلون لأداء صلاة الظهر حين تحين الساعة 11:46 ص، ثم يؤذن لصلاة العصر عند الساعة 2:40 م. وتغرب الشمس ليُرفع أذان المغرب في تمام الساعة 5:00 م، ويلي ذلك أذان العشاء في تمام الساعة 6:22 م.

مواقيت الصلوات في الإسماعيلية

يحل وقت صلاة الفجر في محافظة الإسماعيلية عند الساعة 4:50 ص. ويؤذن لصلاة الظهر في تمام الساعة 11:37 ص، في حين يكون موعد صلاة العصر في تمام الساعة 2:32 م. ويحين وقت صلاة المغرب تمام الساعة 4:52 م، وتُؤدى صلاة العشاء مع أذانها في تمام الساعة 6:13 م.

مواعيد الصلوات في شرم الشيخ وأسوان

في شرم الشيخ، يبدأ الفجر عند الساعة 4:39 ص، ويلي ذلك الظهر في تمام الساعة 11:28 ص، ثم العصر في تمام الساعة 2:28 م، والمغرب عند الساعة 4:49 م، والعشاء في تمام الساعة 6:08 م. أما في أسوان، فيرفع الفجر في تمام الساعة 4:41 ص، والظهر في تمام الساعة 11:34 ص، والعصر في تمام الساعة 2:40 م، والمغرب في تمام الساعة 5:01 م، والعشاء في تمام الساعة 6:18 م.