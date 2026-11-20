دور الوجبات الغذائية في دعم الهيكل العظمي

أظهرت بيانات صحية نُشرت يوم الجمعة، 20 نوفمبر 2026، أن اعتماد الإنسان على ستة أصناف غذائية مختلفة يسهم في إمداد الجسم بمركبات حيوية أساسية مثل البروتين، والبوتاسيوم، وفيتامين ك، والمغنيسيوم.

تتراجع الكتلة العظمية تدريجياً مع تقدم الإنسان في العمر، حيث يفقد الجسم العظام بسرعة تزيد عن قدرته على تجديد وبناء هيكل عظمي جديد.

فوائد البرقوق ومنتجات الألبان

أكدت متابعة استمرت اثني عشر شهراً وشملت مئتين وخمس وثلاثين امرأة تجاوزن مرحلة انقطاع الطمث، أن أكل خمس إلى ست ثمار من البرقوق كل يوم ساهم بوضوح في تقليل فقدان كثافة عظام الورك مقارنة بمن لم يتناولنها.

تشتمل ثمار البرقوق على مركبات البوليفينولات والبورون إضافة إلى فيتامين ك والبوتاسيوم.

أوضحت تجربة ضمت ما يزيد على سبعة آلاف مسن يعيشون داخل دور الرعاية أن رفع كمية الحليب والجبن والزبادي المستهلكة ارتبط بتراجع ملحوظ في معدلات الكسور على مدار عامين.

تأثير الأسماك والخضروات والبقوليات

تمنح وجبة من السردين المحتوي على العظام، وتقدر بنحو خمس وثمانين جراماً، نحو ثلاثمائة وخمس وعشرين ملليجراماً من عنصر الكالسيوم، بجانب البروتين وفيتامين د وأحماض أوميجا 3.

يمنح نصف كوب من التوفو الصلب المصنوع باستخدام كبريتات الكالسيوم قرابة مئتين وخمسين ملليجراماً من الكالسيوم.

يضم فول الصويا مواد الإيزوفلافونات النباتية التي خضعت لأبحاث مكثفة لمعرفة مدى تأثيرها المحتمل على صلابة عظام النساء خلال مرحلة ما حول انقطاع الطمث وبعده.

يحتوي الكوب الواحد من الكرنب الأخضر بعد طهيه على مئتين وستة وستين ملليجراماً من الكالسيوم.

تضم السبانخ مادة الأوكسالات التي تلتصق بنسبة كبيرة من الكالسيوم مما يؤدي إلى تقليل امتصاصه داخل الجسم.

تحتوي بذور اليقطين على البروتين النباتي والزنك والمغنيسيوم.

محددات الوقاية الغذائية

لا يعتبر اتباع نظام غذائي متكامل كافياً بمفرده لمنع الإصابة بالهشاشة أو الكسور، خصوصاً بين الأفراد المصابين مسبقاً بضعف في كثافة العظام.