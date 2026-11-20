بداية موسم سياحي جديد في أسوان

تشهد محافظة أسوان تحضيرات مكثفة لبدء فعاليات موسم السياحة الشتوية بالتزامن مع اعتدال حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة. وتعمل الأجهزة التنفيذية على رفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى النظافة العامة.

تشمل التجهيزات أيضاً توفير الخدمات والإنارة اللازمة، إلى جانب تحقيق الانضباط المروري والأمني في كافة أنحاء المدينة.

أهمية اقتصادية لأبناء المحافظة

يمثل هذا الموسم مصدر دخل أساسياً لأكثر من سبعين بالمئة من سكان أسوان، وخاصة الشباب والعمالة الموسمية.

ويستفيد من هذه الحركة أصحاب البازارات وسائقو الحنطور والعاملون بالفنادق والمراكب السياحية بشكل مباشر.

مؤشرات إيجابية وحركة واسعة

سجلت الفنادق الثابتة والعائمة زيادات ملحوظة في معدلات الإشغال، بينما ملأت المجموعات السياحية الشوارع والمزارات المختلفة.

وشهدت ظاهرة تعامد الشمس مشاركة نحو سبعة آلاف سائح وزائر حرصوا على متابعة هذا الحدث الفريد.

تنوع المعالم الأثرية والثقافية

تحتضن أسوان ما يزيد على خمسة وثلاثين معلماً ومزاراً سياحياً متنوعاً تستقطب الوافدين من شتى أنحاء العالم.

وتضم قائمة هذه المواقع آثار أبو سمبل وفيلة وكوم أمبو وإدفو، إضافة إلى الأسواق والمتاحف وجزر النيل ومنطقة غرب سهيل.