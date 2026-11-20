مشهد بصري فريد قرب القطب الشمالي للمريخ

التقط مدار وكالة ناسا للمريخ صورة استثنائية في عام 2008 لعلم التضاريس قرب القطب الشمالي للكوكب الأحمر. أظهرت هذه اللقطة ظاهراً بصرياً فريداً يبدو للناظر أشبه بغابات كثيفة تنمو فوق كثبان متجمدة.

آلية التسامي الموسمي وتكوين الخطوط الداكنة

تعود تلك الخطوط الداكنة الظاهرة في الصورة الواقعية إلى رمل داكن تفاعلت معه ظاهرة التسامي الموسمي لثلج ثنائي أكسيد الكربون. يتحول ثنائي أكسيد الكربون المتجمد والقادم من الغلاف الجوي مباشرة إلى غاز دون أن يمر بمرحلة الذوبان إلى سائل. يتسبب الدفء الشتوي والشمسي في إضعاف وتصدع طبقات الثلج الموجودة على قمم الكثبان الرملية. تتراكم الغازات المحبوسة تحت الثلج الشفاف لتنفجر لاحقاً حاملة معها كميات من الرمال. تترك تلك الرمال المتساقطة خطوطاً داكنة تماثل في شكلها الأشجار. رصدت كاميرا HiRISE سحابة غبار صغيرة ناتجة عن تساقط المواد في صورة عام 2008 نفسها.

دراسة علمية وحركة الكثبان عبر السنوات المريخية

قارنت دراسة علمية أُجريت في عام 2011 صوراً متنوعة لكثبان القطب الشمالي جرى التقاطها عبر سنوات مريخية متتالية. قادت هذه الدراسة عالمة الكواكب الراحلة كانديس هانسن-كوهارتشيك رفقة زملائها في معهد علوم الكواكب. سجلت القياسات تقدم الحواف السفلية للمنحدرات في خمسة كثبان رملية بما يتراوح بين 2.2 و4.7 متر خلال سنة مريخية واحدة. يختفي الجليد بشكل تام بحلول فصل الصيف وتزول معها الخطوط الداكنة تماماً، لتأتي رياح المريخ وتعيد توزيع الرمال من جديد.