توقعات الجدول بعد اكتمال عشر جولات

يحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة عقب مرور عشر جولات، بينما يقبع كريستال بالاس في المركز الأخير بسبع نقاط. ويشهد الدوري إقامة عشر جولات إضافية خلال الأسابيع السبعة المقبلة، مع تسجيل أقل فارق نقاط بين المتصدر وصاحب المركز الأخير منذ موسم 2015-2016، حيث بلغ 20 نقطة.

تقلبات الترتيب والنتائج التاريخية

شهد العقد الماضي تغيراً في مراكز الفرق بمتوسط 2.6 مركز بين الجولتين 10 و38. واستقرت 89 فرقة من أصل 200 في مواقعها الأصلية أو تحركت بمركز واحد فقط خلال تلك الفترة. في المقابل، تحرك 5.5 نادٍ في المتوسط بأكثر من ثلاثة مراكز خلال آخر 28 جولة من كل موسم.

دروس من تجارب سابقة

هبطت 13 فرقة كانت خارج منطقة الهبوط بعد 10 جولات خلال العقد الماضي، وكان 6 منها يشغلون المركز 17 قبل بداية الجولة 11. ولم تهبط الأندية الثلاثة التي كانت في مراكز الهبوط بعد 10 جولات معاً منذ موسم 2006-2007. وعلى الرغم من حصد 13 نقطة بعد 10 جولات، هبطت فرق ليدز وبورنموث وبلاكبول وميدلزبره في مواسم سابقة.

تحولات الأندية والمدربين

تولى توماس فرانك تدريب كريستال بالاس، الذي يمتلك 7 نقاط حالياً. وفي تجربة سابقة، نجح تشيلسي بقيادة ماوريسيو بوتشيتينو في بلوغ المركز السادس موسم 2023-2024 بعد أن كان في المركز 11 بعد 10 جولات. كما استطاعت أندية نيوكاسل وكريستال بالاس وإيفرتون سابقاً مغادرة منطقة الهبوط نحو منتصف الترتيب.

مخاطر التراجع ومؤشرات البيانات

تراجع توتنهام بما لا يقل عن 10 مراكز بعد الجولة العاشرة في الموسمين الماضيين. ويواجه ريجيس لو بريس خطر الإقالة من منصبه كمدرب لسندرلاند. في الوقت ذاته، يشير نموذج بيانات "أوبتا" إلى أن مانشستر يونايتد وسندرلاند يستحقان مراكز أفضل مما يحتلانه في الترتيب الحالي.