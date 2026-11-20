شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضاً جماعياً اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، متأثرة بالهبوط الذي سجلته الأوقية عالمياً، حيث تراجع سعر الجرام من عيار 24 إلى 6,290 EGP، مسجلاً انخفاضاً قدره 214 EGP بنسبة 3.29% عن تعاملات أمس.

العيار سعر الجرام ذهب عيار 24 6,290 جنيه ذهب عيار 21 5,504 جنيه ذهب عيار 18 4,717 جنيه الجنيه الذهب 44,029 جنيه أوقية الذهب (بالدولار) 3,546.62 $

الأسعار محسوبة من السعر العالمي للذهب وسعر الصرف وقت النشر، وقد تختلف قليلاً بين المحلات والبنوك، ولا تشمل المصنعية.

حركة الأسعار المحلية

يعتمد تسعير الذهب محلياً بشكل مباشر على تحركات السعر العالمي للأوقية وسعر صرف الدولار. عندما تهبط الأوقية، التي تزن 31.1 جراماً، يتبعها السوق المحلي في تعديل الأسعار فوراً لتعكس هذا التغير الدولي.

إليكم تفاصيل التراجع في الأعيرة المتداولة:

عيار 21: بلغ 5,504 EGP، بانخفاض 187 EGP (3.29%).

عيار 18: وصل إلى 4,717 EGP، بانخفاض 160 EGP (3.29%).

الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21): سجل 44,029 EGP، بانخفاض 1497 EGP (3.29%).

تأثير التغيرات العالمية

سجلت الأوقية عالمياً اليوم 3,546.62 USD، بانخفاض قدره 121 USD وبنسبة 3.31% مقارنة باليوم السابق. هذا التراجع الخارجي هو المحرك الرئيسي لما نراه اليوم في محلات الصاغة داخل مصر.

بالنسبة للمدخرين والمشترين، تعني هذه التحركات أن قيمة الذهب تتبع تقلبات البورصات العالمية. من يراقب السوق يدرك أن أي هبوط في السعر الدولي للأوقية يقلل من تكلفة الشراء بالعملة المحلية، بينما يظل السعر مرهوناً بحجم الطلب والعرض اليومي في السوق المحلي.