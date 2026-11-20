نُشرت مقارنة في 20 نوفمبر 2026 تُقيّم أداء جهازي تتبع اللياقة البدنية Google Fitbit Edge وWHOOP 4.0 لتحديد الجهاز الأنسب لمراقبة الصحة والتدريب.

مزايا وتصميم Fitbit Edge

يحتوي جهاز Fitbit Edge على شاشة مدمجة ونظام تحديد المواقع GPS، بالإضافة إلى أدوات مخصصة لمتابعة التمارين وتلقي التنبيهات. ويُعد هذا الخيار مثالياً للأفراد الذين يرغبون في مراقبة نشاطهم اليومي وممارسة التمارين في الأماكن المفتوحة. لا يحتاج المستخدمون للاشتراك بشكل إجباري، إذ تُتاح الميزات الأساسية للجهاز بمجرد شرائه لمرة واحدة.

خصائص وتقنيات WHOOP 4.0

يركز جهاز WHOOP 4.0 على تتبع جودة النوم، ومعدلات الاستشفاء، والجهد البدني، ونبض القلب. يتميز الجهاز بتصميم يخلو من الشاشة لضمان عدم تشتيت المستخدم. يوفر الجهاز تحليلات دقيقة للجهد العضلي من خلال أخذ عينات لنبض القلب كل ثانية.

طاقة وتصميم WHOOP 4.0

تصل فترة عمل بطارية WHOOP 4.0 إلى 5 أيام، ويتم شحنه لاسلكياً عبر وحدة طاقة محمولة. يمنح الجهاز ضماناً مدى الحياة على الأجهزة. كما يتيح مرونة في الارتداء، حيث يمكن وضعه على العضد أو بجانب ساعة تقليدية.

الخيار الأفضل للمستخدمين

خلصت المقارنة إلى اختيار Fitbit Edge كفائز إجمالي في هذه المواجهة. يعود هذا التفضيل إلى التكامل الذي يقدمه الجهاز بين عتاده المادي وميزاته اليومية المتنوعة.