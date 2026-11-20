رغبة اللاعب في الرحيل عن ريال مدريد

يسعى المهاجم البرازيلي إندريك، البالغ من العمر 20 عاماً، إلى مغادرة نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية. يعاني اللاعب من تراجع حاد في عدد دقائق مشاركته مع النادي الملكي، مما دفعه للبحث عن وجهة جديدة تضمن له اللعب بانتظام.

ورغم ذلك، يصر مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو على التمسك بخدمات اللاعب، مفضلاً بقاءه ضمن تشكيلة الفريق. يذكر أن إندريك بدأ مسيرته في نادي بالميراس قبل أن يقضي فترة إعارة سابقة في صفوف نادي ليون.

اهتمام أندية الدوري الإيطالي

تتنافس أندية إيطالية عديدة للحصول على توقيع المهاجم الشاب، حيث يبرز اسما ناديي ميلان وروما كأبرز المهتمين بضمه. يفضل إندريك بشكل واضح الانتقال إلى صفوف إيه سي ميلان، مبدياً رغبته في اللعب على أرضية ملعب سان سيرو.

تحديات انتقال اللاعب إلى أرسنال

يواجه نادي أرسنال صعوبات بالغة في محاولاته للتعاقد مع اللاعب البرازيلي. يضم النادي اللندني حالياً في خط هجومه كلاً من كاي هافيرتز وفيكتور جيوكيريس، مما يجعل مهمة إندريك في حجز مكان أساسي ضمن خطط المدرب ميكيل أرتيتا أمراً غير مضمون.