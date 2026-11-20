أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، أن بوكايو ساكا قد يبتعد عن الملاعب حتى أعياد الميلاد بسبب إصابة في الفخذ.

تطورات إصابة ساكا

تعرض ساكا لهذه الإصابة أثناء خروجه من مواجهة بايرن ميونخ في نهاية الشهر الماضي، ولم يبدأ اللاعب حتى الآن في أداء أي تدريبات خفيفة. وأظهرت الفحوصات الطبية، التي أجريت خلال فترة التوقف الدولي، أن الجناح الشاب لا يحتاج إلى تدخل جراحي، ومع ذلك، تشير التوقعات إلى غيابه لمدة أربعة أسابيع إضافية. ويرتبط موعد عودته بمدى سرعة التئام الأنسجة ونجاح برامج التأهيل البدني، ولا يزال أرتيتا غير متأكد من إمكانية مشاركته في لقاء مانشستر يونايتد المقرر في 20 ديسمبر.

غيابات وعودة اللاعبين

يفتقد الفريق لخدمات مارتن زوبيميندي في مباراة نيوكاسل يوم السبت، حيث يعاني من إصابة في أوتار الركبة، وقد أصيب زوبيميندي خلال مشاركته في مباراة ضد إنجلترا يوم الأحد الماضي. في المقابل، أصبح ويليام ساليبا جاهزاً للمشاركة مجدداً بعد تعافيه من إصابة طويلة في الظهر. كما يغيب ماكس داومان عن التشكيلة بسبب الإيقاف، إثر حصوله على بطاقة حمراء في مباراة فليتوود.

قيود أرتيتا على لعبة فانتازي

أصدر أرتيتا قراراً يمنع لاعبي أرسنال من اختيار أنفسهم أو زملائهم في لعبة "فانتازي الدوري الإنجليزي". جاء هذا الإجراء عقب تسريب تشكيلة كريستوس تزوليس قبل مباراة ليفربول في 1 نوفمبر، وقد استخدم تزوليس خاصية "وايلد كارد" لاستبعاد لاعبي أرسنال من تشكيلته الخاصة. وشدد أرتيتا على ضرورة حماية سرية المعلومات داخل الفريق لضمان استمرار الثقة بين الجميع.