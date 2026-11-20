اهتمام أوروبي بضم لاعب الوسط الهولندي

أبدت أندية يوفنتوس ونيوكاسل يونايتد وبرينتفورد وبورنموث رغبتها في التعاقد مع كينيث تايلور، لاعب وسط لاتسيو. ويعد اللاعب الهولندي، البالغ من العمر 24 عاماً، هدفاً بارزاً لهذه الفرق بعد أدائه اللافت هذا الموسم.

يوفنتوس يتصدر سباق التعاقد مع تايلور

يبرز نادي يوفنتوس حالياً كأكثر الأطراف اهتماماً بضم اللاعب لصفوفه. وفي الوقت ذاته، يدرس النادي الإيطالي بدائل أخرى لتعزيز خط الوسط خلال فترة الانتقالات في يناير، من بينها داريل باكولا وبيير إميل هويبيرج.

تألق اللاعب مع متصدر الدوري الإيطالي

شارك تايلور بصفة أساسية في جميع مباريات لاتسيو خلال الموسم الحالي. ويحتل لاتسيو المركز الأول في ترتيب الدوري الإيطالي بدون أي هزيمة، وذلك بعد خوض 11 مباراة في موسم 2026-27.

موقف لاتسيو من رحيل نجومه

يرفض نادي لاتسيو التخلي عن لاعبيه الأساسيين خلال فترة الانتقالات في يناير المقبل. وتصل القيمة التقديرية لصفقة انتقال تايلور المحتملة إلى نحو 40 مليون يورو. يذكر أن النادي تعاقد مع اللاعب من أياكس قبل أقل من عام في صفقة بلغت قيمتها 17 مليون يورو شاملة المكافآت. وتعتبر إدارة لاتسيو أن الاحتياجات الرياضية للفريق تتفوق على أي مكاسب مالية قد تتحقق من بيع اللاعب.