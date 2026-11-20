اهتمام إنجليزي وألماني باللاعب الشاب

يستهدف نادي ليفربول التعاقد مع الموهبة وائل محيا، البالغ من العمر 17 عاماً، والذي يدافع حالياً عن ألوان نادي بوروسيا مونشنغلادباخ. ولم يقتصر الاهتمام على النادي الإنجليزي، إذ أبدى نادي برايتون رغبة فعلية في ضم اللاعب إلى صفوفه. كما يراقب نادي بايرن ميونخ تطورات اللاعب الشاب عن كثب.

ليفركوزن يبرز كوجهة محتملة

يرى كريستيان فالك أن نادي باير ليفركوزن قد يكون الوجهة الأقوى لمستقبل محيا. وقد تواصلت أطراف بالفعل مع وكيل أعمال اللاعب، ثيس بليميستر، من أجل مناقشة بنود انتقاله المحتمل إلى ليفركوزن.

وضع التعاقد ومستقبل اللاعب

يفتقر اللاعب حالياً إلى وجود عقد طويل الأمد يربطه بناديه الحالي. ويوجه كريستيان فالك نصيحة إلى إدارة بوروسيا مونشنغلادباخ بضرورة تقديم عقد جديد للاعب، وذلك لضمان السيطرة على مستقبله أو لضمان الحصول على مقابل مادي كبير في حال رحيله.

الخطوات القادمة في المفاوضات

تتضمن المرحلة المقبلة إجراء محادثات مباشرة مع اللاعب، بالإضافة إلى التواصل مع عائلته وناديه الحالي. تهدف هذه التحركات إلى حسم وجهة اللاعب القادمة في ظل التنافس بين الأندية الكبرى على ضمه.