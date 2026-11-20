أشادت أيدان أوزوغوز، رئيسة لجنة الرياضة والعمل التطوعي في البوندستاغ الألماني، يوم 20 نوفمبر 2026، بالدور الذي تلعبه قطر كوجهة عالمية للفعاليات الرياضية، مستندة في ذلك إلى النجاح الذي حققته بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022.

تطوير البنية التحتية الرياضية

أوضحت أوزوغوز أن المنشآت المخصصة للرياضة ومرافق الطب الرياضي في قطر تقدم فوائد طويلة الأمد للشباب وللمجتمع المحلي. وترى المسؤولة الألمانية أن هذه البنية التحتية تشكل أساساً متيناً لاستدامة التطور الرياضي في البلاد.

آفاق التعاون الرياضي والتعليمي

دعت أوزوغوز إلى تعزيز الشراكة بين قطر وألمانيا في مجالات تبادل الخبرات، ورعاية الكفاءات الشابة، والعمل التطوعي. واقترحت الاستفادة من التجربة الألمانية في تنظيم الأندية الرياضية، مع دعم مسار مزدوج يجمع بين التدريب الرياضي والتحصيل العلمي للرياضيين.

تعزيز الروابط عبر الدبلوماسية الرياضية

ترى أوزوغوز أن الرياضة وسيلة فعالة لتقوية العلاقات بين البلدين، حيث تسهم في بناء جسور التواصل بين الاتحادات والجامعات والمنظمات المختلفة. وأشارت إلى أن الرياضة والسياسة مجالان متداخلان، مؤكدة أن التعاون البناء يساعد في تقليل التبعات السلبية لهذا التداخل. كما شددت على أن الدبلوماسية البرلمانية تلعب دوراً في تجاوز التحديات السياسية من خلال الحوار المباشر.

مبادرات الشباب والعمل التطوعي

كشفت أوزوغوز أن حجم العمل التطوعي في ألمانيا يصل إلى 27 مليون شخص، أي ما يعادل 37 في المئة من السكان الذين تبلغ أعمارهم 14 عاماً فما فوق. ودعت إلى إطلاق برامج مشتركة للشباب والمتطوعين في قطر وألمانيا لتبادل المعرفة في الأنشطة الاجتماعية والرياضية.

أسس الشراكة القطرية الألمانية

أكدت أوزوغوز أن استدامة الشراكة بين الدولتين تتجاوز المصالح الاقتصادية لتشمل الثقة والاحترام المتبادل والقيم المشتركة. وترى أن هذه المبادئ هي الركيزة الأساسية لتطوير علاقات متينة ومستمرة بين الجانبين.