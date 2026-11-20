تحذير فني بسبب تشكيلة أنفيلد

وجه الإسباني ميكيل أرتيتا تحذيرات شديدة لنجوم فريقه بشأن مخاطر مشاركة معلومات النادي عبر لعبة فانتسي الدوري الإنجليزي الممتاز. جاءت هذه الخطوة عقب قيام اللاعب كريستوس تسوليس بوضع نفسه كقائد لفريقه الافتراضي قبل المواجهة التي جمعت أرسنال بنادي ليفربول في الأول من نوفمبر. غاب المهاجم القادم من جزيرة كريت عن صفوف الفريق مدة ثلاثين يوما نتيجة الإصابة التي لحقت به. ودخل اللاعب التشكيلة الأساسية لكتيبة المدرب الإسباني في ملعب أنفيلد، وتعتبر تلك المباراة ظهوره الأول منذ تعادل منتخب اليونان أمام هولندا بتاريخ الأول من أكتوبر.

إجراءات صارمة وقواعد جديدة

تحدث المدير الفني للصحفيين قبيل لقاء يوم السبت أمام نيوكاسل، مؤكدا أنه اضطر لمناقشة الأمر مع مجموعته والمقربين منهم حول خياراتهم الافتراضية. وبين أن أطفاله يطرحون عليه أسئلة مستمرة تخص هذه التفاصيل نظرا لانتشارها الواسع كقضية تتداولها الأوساط المختلفة. وصف أرتيتا هذا الأمر بأنه ظاهرة مستجدة لم يسبق التعامل معها ضمن المجتمع الرياضي، مما يستدعي إقرار ضوابط تنظيمية جديدة تحكمها. وأوضح أن الإدارة ستتخذ خطوات حاسمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا، مشددا على حظر اختيار اللاعبين لأنفسهم داخل تشكيلاتهم الافتراضية بشكل قطعي.

أهمية السرية والثقة الجماعية

أكد المدير الفني لنادي أرسنال أن الحفاظ على السرية يعد عنصرا أساسيا مرتبطا بالثقة وبكل ما يسعى الفريق لتنفيذه داخل الملاعب. وطالب بالحفاظ على تفاصيل الفريق كسر شديد الأهمية يجب عدم البوح به لأي سبب كان. شهد شهر أكتوبر الماضي واقعة مشابهة داخل نادي تشيلسي، حيث قامت حسابات مرتبطة بلاعبي وموظفي الفريق بإبعاد المهاجم جواو بيدرو عن تشكيلاتهم الافتراضية. وكشفت تلك التغييرات للجمهور عن تعرض اللاعب البرازيلي للإصابة قبل الإعلان الرسمي عنها.