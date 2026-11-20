تفاصيل الحادثة والضحية

لقي مصرع السيدة وندي جونز، البالغة من العمر 68 عاماً وهي جدة انحدرت من هيرفورد، نتيجة انهيار جزء سقف ومجرى تهوية يبلغ طوله 40 متراً في موقع بريان ساندز بالقرب من ويستون-سوبر-مير. وقع الحادث في شهر فبراير 2019 داخل قاعة ترفيهية تحمل اسم فان فاكتوري، حيث كانت الضحية تجلس على دراجتها التنقلية لمشاركة نحو 100 شخص في لعبة بنغو.

أسفر الانهيار عن إصابة 18 شخصاً داخل الموقع المذكور. نُقلت الضحية لاحقاً إلى المستشفى وتوفيت بعد مرور ستة أشهر، وأكد تقرير تشريح الجثة وجود رابط مباشر بين الإصابات التي تعرضت لها وتوفاها اللاحق.

الأسباب الفنية للانهيار

بينت التحقيقات التي باشرتها شرطة إيفون وسمرست بالتعاون مع مجلس سمرست وقسم الصحة والسلامة أن مجرى التهوية جرى تركيبه بطريقة سيئة قبل عقود طويلة من استحواذ بونتنز على المنتزه. وتحدد السبب المباشر للانهيار في أعمال عزل صوتي أُجريت سنة 2015 حين كان المنتزه يخضع لإدارة شركة بونتنز.

أقدم المقاول ستيفن بينيسون، البالغ من العمر 60 عاماً، على وضع ألواح عزل ثقيلة فوق مجرى التهوية. واتضح أن هذه الألواح كانت عبارة عن مواد متبقية تعذر إرجاعها للمورد ووُضعت دون تحقيق أي جدوى عملية.

الأحكام القضائية والمسؤولية القانونية

أقرت شركة بريتانيا جينكي جيرسي، بصفتها الشركة الأم لبونتنز، بالذنب أمام محكمة تاج بريستول لتقصيرها في واجب حماية سلامة الجمهور. وأصدرت المحكمة يوم الجمعة حكماً يقضي بفرض غرامة مالية قدرها مليون جنيه إسترليني على الشركة.

تضمنت الأحكام القضائية إدانة المقاول غير المؤهل ستيفن بينيسون وعقوبة سجنه لمدة 10 أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لفترة 18 شهراً. وأوضحت راشيل تايلور التابعة لجهاز الادعاء الملكي أن القصور عن الالتزام بالمعايير الأساسية للسلامة تسبب في هذه المأساة ووفاة وندي جونز التي كان ممكناً تلافيها.

موقف الادعاء من تقييم المخاطر

أفاد الادعاء بأن الجهة المالكة والمقاول أهملا إجراء التقييم الملائم للتأكد من قدرة مجرى التهوية على تحمل الأوزان الثقيلة المضافة. وشدد الادعاء على أن هذا الإهمال المهني الجسيم كان العامل الحاسم في وقوع الانهيار المفاجئ داخل المنطقة الترفيهية.