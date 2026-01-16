موعد عرض مسلسل أورهان الحلقة 11 Kuruluş: Orhan عبر قناة ATV.. احداث بورصة تحبس الانفاس تنتظر المشاهد

يعد مسلسل أورهان Kuruluş: Orhan من أكثر الأعمال الدرامية التركية التاريخية متابعة في موسم 2025‑2026، إذ يُكمل قصة المؤسس عثمان عبر أحداث مليئة بالصراعات السياسية والحربية والعلاقات المعقدة بين الشخصيات، يتابع الجمهور العربي العمل بشغف، خاصة بعد النجاح الذي حققته الحلقات الأولى، ويزداد البحث عن موعد عرض الحلقة 11 والقنوات التي ستنقلها مترجمة، بعد تصاعد الأحداث وتشابك العلاقات بين أورهان وأعدائه في القصة التاريخية.

موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل أورهان

حددت الجهة المنتجة موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل أورهان ضمن الجدول الأسبوعي للبث، حيث من المتوقع أن تُعرض الحلقة رسميًا:

يُعرض يوم الأربعاء القادم ضمن الجدول الأسبوعي.

الساعة 8:00 مساء بتوقيت تركيا.

يُعرض العمل أولًا على قناة ATV التركية باللغة التركية، ثم تتوفر الحلقة مترجمة إلى العربية خلال ساعات قليلة عبر عدد من القنوات العربية.

القنوات الناقلة

يمكن متابعة الحلقة 11 مترجمة أو مدبلجة عبر القنوات التالية:

القناة التردد (MHz) الاستقطاب معدل الترميز القمر الصناعي ATV التركية 11559 عمودي V 30000 نايل سات قناة الفجر الجزائرية 11526 رأسي V 27500 نايل سات قناة TRT التركية 11054 أفقي H 30000 نايل سات

أحداث الحلقة 11

تشهد الحلقة 11 تطورات مهمة في الأحداث، حيث:

تتصاعد المواجهات بين أورهان وأعدائه، وتدخل معارك جديدة في صراع السيطرة.

تظهر تحركات استراتيجية من بعض الشخصيات بهدف تغيير موازين القوى في الأناضول.

تستمر الخطط الدرامية حول السيطرة على بورصة وتحالفات مختلفة مع الشخصيات التاريخية.

هذه التطورات جعلت جمهور الدراما التركية والعربية في حالة انتظار وترقب كبير لمعرفة ما سيحدث في الحلقة الحادية عشرة، خاصة مع الأحداث المشوقة التي تظهر في البروموهات الرسمية.الحلقة 11 من مسلسل أورهان تُعرض يوم الأربعاء مساءً بتمام الساعة 8:00 بتوقيت تركيا على شاشة ATV التركية، وسيتم توفيرها مترجمة إلى العربية عبر القنوات المذكورة. ومع تزايد الأحداث المثيرة، ينتظر الجمهور هذه الحلقة بشغف لمعرفة مصير أورهان وتحالفاته ضد أعدائه في دراما تجمع بين التاريخ والإثارة.