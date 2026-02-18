“الضحيـة الأولـى” إعلان رامز ليفل الوحش رمضان 2026 وموعد عرضه خـلال MBC مصر

رامز ليفل الوحش من اهم ما يتم البحث عنه، مع اقتراب شهر رمضان، يتجدد الموعد مع برامج المقالب التي ينتظرها الجمهور بشغف، ويأتي هذا العام برنامج رامز ليفل الوحش ليشعل المنافسة بقوة منذ عرض البرومو الرسمي. وكعادته، يطل الفنان رامز جلال بفكرة جديدة ومفاجآت غير متوقعة، ليضع النجوم في مواقف صادمة مليئة بالرعب والإثارة، في أجواء تجمع بين الكوميديا والتشويق. الإعلان حمل جرعة مكثفة من اللحظات المرعبة وردود الأفعال العفوية التي اعتاد الجمهور عليها كل عام.

موعد عرض برنامج رامز ليفل الوحش

من المقرر عرض البرنامج يوميًا طوال شهر رمضان المبارك، في التوقيت الذهبي مباشرة وقت الإفطار، ليكون ضمن الخريطة الأساسية للبرامج الرمضانية التي يتابعها المشاهدون عقب أذان المغرب. ويُتوقع أن يحقق نسب مشاهدة مرتفعة كعادة برامج رامز في المواسم السابقة، خاصة مع تصاعد حماس الجمهور بعد طرح البرومو الرسمي.

إعلان رامز ليفل الوحش

أظهر إعلان رامز ليفل الوحش أن الضيوف يمرون بعدد من الألعاب المرعبة والمراحل الصعبة التي تتصاعد تدريجيًا في مستوى التوتر

حيث يتم وضعهم في أجواء غامضة ومفاجآت غير متوقعة تزيد من حدة الإثارة. وفي اللحظة الحاسمة، يفاجَأ الضيوف بظهور رامز جلال بإطلالة مخيفة وغير تقليدية، ضمن إطار يعتمد على عنصر المفاجأة والرعب النفسي، ما يخلق ردود أفعال عفوية ومشاهد مشوقة ينتظرها الجمهور خلال حلقات البرنامج في رمضان.

النجوم المستضيفة

تضمن البرومو لقطات سريعة ومكثفة لعدد كبير من الضيوف، من بينهم:

أحمد السقا، غادة عبدالرازق، دينا، هنا الزاهد، لقاء الخميسي، سماح أنور، كارولين عزمي، مصطفى غريب، أحمد مصطفى، زيزو، غادة عادل، أسماء جلال، رحمة محسن، يارا السكري، حمو بيكا، عمرو الدرديري، ومروان عطية، إلى جانب آخرين من نجوم الفن والرياضة. وقد بدت على وجوههم علامات الصدمة والخوف في لحظات مباغتة، ما يعكس قوة المقلب هذا الموسم ومستوى الرعب الذي ينتظر الضيوف.

القنوات الناقلة

يُعرض برنامج رامز ليفل الوحش حصريًا عبر قناة MBC مصر، التي تواصل تقديم أبرز الأعمال والبرامج الرمضانية. وجاء في ختام البرومو الشعار اللافت:

“على MBC مصر والله المستعان، أجمد ومتبقاش خفيف.. الموضوع مخيف، رمضان يجمعنا”.

التردد

يمكن استقبال قناة MBC مصر عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 12015

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

بهذا الإعلان القوي، يبدو أن برنامج رامز هذا العام سيكون واحدًا من أكثر الأعمال الرمضانية إثارة للجدل والمتابعة، ليواصل تقليد المقالب الذي ينتظره الجمهور عامًا بعد عام.