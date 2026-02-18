“الميه قطعت” اذاعـــة مسلسل شباب البومب 14 حلقة «ابلش» الحلقة الاولي 1 اليـــوم واحداث كوميدية لا تفوتك

عاد مسلسل شباب البومب ليحجز مكانه المعتاد على مائدة المشاهدين في رمضان 2026، مع عرض أولى حلقات الموسم الرابع عشر، وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر العمل “التايم لاين” منذ الدقائق الأولى للعرض، مع عودة العبارة الشهيرة: «أخوي الصغير يسأل متى شباب البومب؟» التي أصبحت جزءًا من ذاكرة الجمهور الرمضانية.

أحداث الحلقة الأولى «ابلش»

تنطلق أحداث الحلقة الأولى بعنوان «ابلش» بأزمة غير متوقعة، بعدما يكتشف عامر انقطاع المياه عن الاستراحة. وأثناء بحثه عن حل بسيط لغسل يديه، يتوجه إلى استراحة البنات، ليُفاجأ بمغادرتهن للمكان وحلول مجموعة من الشباب الجدد بدلًا منهن، ما يفتح الباب لسلسلة من المواقف الساخرة.

أغنية تشعل الخلاف وتحوّله إلى كوميديا

تتصاعد الأحداث مع مشادة بين الجيران بسبب أزمة المياه، قبل أن تتحول الأجواء إلى سخرية خفيفة على أنغام أغنية «صوت مي اليوم ما أظن أسمعه»، التي يستخدمها عامر وأصدقاؤه لاستفزاز جارهم الجديد، ليتضح لاحقًا أنه شقيق “مي”.

المشهد يحمل بصمة “شباب البومب” المعتادة، خاصة مع اعتراض نواف على كلمات الأغنية، قبل أن ينقلب موقفه تمامًا حين يرى أجواء المرح في الاستراحة المجاورة.

شرط عامر وصدام مع عجب

يضع عامر شرطًا مفاجئًا على نواف، بطرد عجب وأصدقائه من الاستراحة، مستغلًا جهل عجب باسم شقيقة نواف. ورغم موافقة نواف، إلا أن المواجهة مع عجب تتحول إلى مشادة حادة، يرفض خلالها مغادرة المكان ويتمسك بحقه، مطالبًا باسترداد مبلغ الإيجار.

وتأتي النهاية بمفارقة كوميدية، حين يعود عجب وأصدقاؤه مجددًا بعد استئجار الاستراحة لمدة عامين كاملين، في مشهد يعيد إشعال الصراع ويؤكد أن المتاعب ما زالت في بدايتها.

موعد عرض شباب البومب 14

يُعرض مسلسل شباب البومب 14 يوميًا طوال شهر رمضان المبارك بعد أذان المغرب مباشرة، حصريًا على شاشة قناة روتانا خليجية.

تردد قناة روتانا خليجية 2026

لمتابعة حلقات المسلسل، يمكن ضبط القناة على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11295

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/

يواصل “شباب البومب” في موسمه الرابع عشر تقديم قضايا الشباب والعائلة بأسلوب اجتماعي خفيف، يمزج بين الكوميديا والواقع اليومي، محافظًا على الهوية التي جعلته من أكثر الأعمال الخليجية حضورًا واستمرارية في رمضان، وجزءًا ثابتًا من طقوس المشاهدة العائلية كل عام.