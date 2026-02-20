عـرض شباب البومب 14 الحلقه 2 عبر قناة روتانا خليجية في هذا المـوعد ومواقف مختلفة مع عامر والشلة.. خطوبـة نوف ومساعد

يواصل مسلسل شباب البومب نجاحه في موسمه الرابع عشر، حيث يحافظ على مكانته كواحد من أبرز الأعمال الكوميدية الخليجية التي تُعرض في شهر رمضان. ويبحث الجمهور عن تفاصيل الحلقة الثانية من الموسم الجديد، سواء موعد عرضها أو القناة الناقلة وأبرز أحداثها.

موعد عرض شباب البومب 14 الحلقة 2

تم عرض الحلقة الثانية من مسلسل شباب البومب 14 خلال الموسم الرمضاني 2026 بعد أذان المغرب مباشرة، وهو الموعد الثابت لعرض حلقات المسلسل يوميًا طوال الشهر الكريم.

مواعيد العرض حسب التوقيت:

السعودية: حوالي 6:00 مساءً

مصر: حوالي 5:00 مساءً

الإمارات: حوالي 7:00 مساءً

كما تُعاد الحلقة في أوقات مختلفة خلال اليوم التالي عبر القناة الناقلة.

القناة الناقلة لمسلسل شباب البومب 14

يُعرض المسلسل حصريًا عبر شاشة روتانا خليجية، وهي القناة التي ارتبط اسمها بالعمل منذ عدة مواسم، وتُعد الناقل الرسمي لجميع حلقات الموسم الرابع عشر.

تردد قناة روتانا خليجية على نايل سات 2026

لمتابعة الحلقة الثانية وجميع حلقات الموسم بجودة عالية، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11295

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

أحداث الحلقة 2 من شباب البومب 14

شهدت الحلقة الثانية أجواءً كوميدية مميزة بدأت بوصول “مساعد” إلى المملكة بعد فترة قضاها في الخارج. ويقوم “عامر” باستقباله وسط أجواء من الحماس والفضول لمعرفة ما تغيّر في شخصيته بعد عودته.

تتصاعد الأحداث عندما يُفاجئ “مساعد” الجميع برغبته في التقدم للزواج من “نوف”، ما يخلق حالة من التوتر الممزوج بالكوميديا داخل العائلة. تتوالى المواقف الطريفة بين النقاشات العائلية والاختلاف في وجهات النظر حول الاستقرار والزواج، وهو ما يقدمه المسلسل بأسلوب ساخر وخفيف يعكس واقع الشباب.

الحلقة حملت رسالة اجتماعية حول الاختلاف الثقافي بعد السفر، وتأثير التجارب الجديدة على طريقة التفكير، إلى جانب التركيز على الروابط الأسرية وأهمية التفاهم داخل العائلة.

ماذا يميز الموسم الرابع عشر؟

يستمر شباب البومب في طرح قضايا الشباب السعودي والخليجي من منظور اجتماعي كوميدي، مع التركيز على:

العلاقات الأسرية

الصداقات

الطموح والعمل

تأثير السوشيال ميديا

تحديات الحياة اليومية

ويمتاز الموسم الجديد بإيقاع أسرع وأفكار معاصرة تمس واقع الشباب بشكل مباشر.

بهذا تكون الحلقة الثانية قد واصلت تقديم جرعة كوميدية خفيفة تحمل في طياتها رسائل اجتماعية قريبة من الجمهور، مع ترقب كبير للحلقات القادمة وما ستحمله من مواقف جديدة ومفاجآت.