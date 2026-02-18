شباب البومب 14 رمضان 2026 الحلقة الاولي في احداث كوميدية مع عامــر والشباب.. ضحك للركب في حلقة اليوم

يترقب جمهور الدراما الكوميدية الخليجية موعد عرض الموسم الجديد من مسلسل شباب البومب، الذي يعود في موسمه الرابع عشر ليستكمل نجاحه المتواصل، ويواصل تقديم مواقف اجتماعية خفيفة تعكس حياة الشباب بأسلوب ساخر قريب من الواقع.

متى يعرض مسلسل شباب البومب 14؟

أعلنت قناة روتانا خليجية أن مسلسل شباب البومب 14 يُعرض يوميًا طوال شهر رمضان 2026 بعد أذان المغرب مباشرة، وهو الموعد الذي اعتاد عليه المشاهدون في المواسم السابقة، ما جعله جزءًا أساسيًا من طقوس المشاهدة الرمضانية داخل البيوت الخليجية والعربية.

عرض حصري على روتانا خليجية

يُعرض المسلسل حصريًا على شاشة روتانا خليجية، مع إعادة الحلقات في أوقات لاحقة على القناة نفسها، لإتاحة الفرصة للمشاهدين لمتابعة الأحداث في أكثر من توقيت.

تردد قناة روتانا خليجية على نايل سات

لمتابعة حلقات شباب البومب 14 بجودة عالية، يمكن ضبط القناة على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11295

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

حضور رمضاني ثابت

يحافظ مسلسل شباب البومب على مكانته كأحد أكثر المسلسلات الخليجية مشاهدة في رمضان، بفضل أسلوبه الكوميدي السلس، وشخصياته القريبة من الجمهور، ما يجعل موعد عرضه بعد الإفطار مباشرة توقيتًا مثاليًا لجمع العائلة حول الشاشة.

ويُتوقع أن يشهد الموسم الرابع عشر تفاعلًا واسعًا، خاصة مع استمرار طرح قضايا الشباب اليومية بروح خفيفة تناسب مختلف الأعمار.

موعد إعادة حلقات شباب البومب 14

تحرص قناة روتانا خليجية على إعادة عرض حلقات مسلسل شباب البومب يوميًا لإتاحة الفرصة أمام المشاهدين الذين فاتهم العرض الأول.

وتكون إعادة الحلقة في وقت متأخر من الليل، مع إعادة أخرى في اليوم التالي خلال ساعات النهار، وهو ما يتيح متابعة المسلسل في أكثر من توقيت يناسب جميع أفراد الأسرة، خاصة مع ازدحام مواعيد المشاهدة في رمضان.

خطوات تنزيل قناة روتانا خليجية على الرسيفر

لمتابعة مسلسل شباب البومب 14 دون انقطاع، يمكن تنزيل قناة روتانا خليجية بسهولة عبر الخطوات التالية:

تشغيل جهاز التلفزيون والرسيفر باستخدام جهاز التحكم. الدخول إلى قائمة الإعدادات (Menu). اختيار التركيب أو التثبيت (Installation). الضغط على التثبيت اليدوي أو إضافة تردد جديد. إدخال بيانات القناة كما يلي الضغط على بحث أو OK، ثم حفظ القناة بعد انتهاء البحث.

وبهذه الخطوات البسيطة يمكن الاستمتاع بمتابعة حلقات شباب البومب 14 في مواعيد العرض والإعادة طوال شهر رمضان.