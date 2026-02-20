شباب البومب 14 يعود في رمضان 2026 بمفاجآت قوية ونجوم جدد وعرض حصري على روتانا خليجية يثير حماس الجمهور العربي

تعيش الساحة الخليجية حالة من الترقب مع اقتراب عرض الموسم الرابع عشر من المسلسل الكوميدي الاجتماعي شباب البومب ضمن خريطة دراما رمضان 2026 حيث يعد العمل من اكثر الانتاجات التي ارتبط بها الجمهور طوال السنوات الماضية بفضل اسلوبه الساخر القريب من الواقع وقد كشف الفنان فيصل العيسى عبر حسابه الرسمي على منصة اكس عن موعد عرض الحلقة الثالثة من الموسم الجديد مشيرا الى وجود مفاجآت عديدة وتوجه مختلف يمزج بين الكوميديا الساخرة والطرح الاجتماعي الهادف في اطار متجدد يواكب تطلعات المشاهدين ويعكس استمرار النجاح الذي حققه المسلسل على مدار اربعة عشر عاما داخل المشهد الفني السعودي والخليجي.

قصة مسلسل شباب البومب 14

يعود العمل في جزئه الجديد ليتناول التغيرات التي يشهدها المجتمع الخليجي والتحولات داخل الاسرة من خلال طرح افكار الجيل الحديث باسلوب بسيط يجمع بين الطرافة والرسائل الهادفة ويركز الموسم الرابع عشر على قضايا معاصرة تمس الشباب والعائلة مع معالجة درامية خفيفة تناسب مختلف الفئات العمرية وتمنح المشاهد محتوى ترفيهيا يحمل بعدا اجتماعيا واضحا.

ابطال مسلسل شباب البومب 14

يشارك في بطولة الموسم الجديد عدد من النجوم الذين شكلوا العمود الفقري لنجاح العمل في اجزائه السابقة وفي مقدمتهم فيصل العيسى الى جانب علي المدفع وشفيقة يوسف ومحمد الحربي كما يشهد الموسم ظهور عدد من الضيوف من بينهم محمد نور وريماس منصور واميرة محمد ويقدم المخرج حازم فودة رؤية اخراجية تسعى للحفاظ على روح المسلسل مع تقديم معالجة بصرية حديثة تواكب تطور الدراما الخليجية.

موعد عرض مسلسل شباب البومب 14 والقنوات الناقلة

اعلنت الجهة المنتجة ان عرض الموسم الرابع عشر سيكون حصريا عبر شاشة قناة روتانا خليجية خلال شهر رمضان 2026 ضمن الخريطة الرمضانية للقناة التي تراهن على العمل في اوقات المشاهدة الرئيسية ومن المتوقع ان يحقق المسلسل نسب مشاهدة مرتفعة منذ الحلقات الاولى خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يحظى بها في مختلف الدول العربية واستمراره كواحد من ابرز الاعمال الكوميدية في الموسم الرمضاني.