ينتظرها الملايين.. موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الحلقة 15 وأبرز الأحداث والقنوات الناقلة

تزداد حالة الترقب بين جمهور الدراما التاريخية مع اقتراب عرض الحلقة 15 الجديدة من مسلسل المؤسس أورهان، خاصة أنها تحمل تطورات حاسمة في مسار الصراعات السياسية والعسكرية داخل الدولة الناشئة، ومن المنتظر عرض الحلقة يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 عبر شاشة قناة ATV التركية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل المؤسس أورهان

ينتظر المشاهدون عرض الحلقة 15 الجديدة لما تحمله من أحداث مصيرية وأسرار جديدة، خصوصا أن الجهة المنتجة تحافظ على مواعيد بث أسبوعية ثابتة لضمان استمرار نسب المشاهدة المرتفعة، كما تحرص المنصات العربية أيضا على طرح الحلقات مترجمة بعد ساعات قليلة من العرض الأصلي، وهو ما ساهم في انتشار المسلسل بقوة في العالم العربي، وتأتي مواعيد العرض كالتالي:

العرض الأول في تركيا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة والقاهرة.

و توفر الحلقة مترجمة عبر المنصات الرقمية العربية فجر يوم الخميس.

ويتم إعادة عرض الحلقة لاحقًا عبر قنوات عربية متخصصة في الدراما التركية.

أبرز الأحداث المتوقعة في الحلقة الجديدة

تأخذ الحلقة المشاهدين إلى أجواء معارك قوية قد تغيّر مسار الأحداث بالكامل، مع تصاعد التوتر داخل مجلس الشورى بسبب بوادر خيانة داخلية، كما تجمع الأحداث بين الطابع العسكري والدرامي الإنساني من خلال تطور العلاقات بين الشخصيات الرئيسية، ومن المتوقع أن تتضمن الحلقة: