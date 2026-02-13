ينتظرها الملايين.. موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الحلقة 15 وأبرز الأحداث والقنوات الناقلة

Rana تاريخ النشر تصنيف أخبار الفن
موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان

تزداد حالة الترقب بين جمهور الدراما التاريخية مع اقتراب عرض الحلقة 15 الجديدة من مسلسل المؤسس أورهان، خاصة أنها تحمل تطورات حاسمة في مسار الصراعات السياسية والعسكرية داخل الدولة الناشئة، ومن المنتظر عرض الحلقة يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 عبر شاشة قناة ATV التركية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل المؤسس أورهان

ينتظر المشاهدون عرض الحلقة 15  الجديدة لما تحمله من أحداث مصيرية وأسرار جديدة، خصوصا أن الجهة المنتجة تحافظ على مواعيد بث أسبوعية ثابتة لضمان استمرار نسب المشاهدة المرتفعة، كما تحرص المنصات العربية أيضا على طرح الحلقات مترجمة بعد ساعات قليلة من العرض الأصلي، وهو ما ساهم في انتشار المسلسل بقوة في العالم العربي، وتأتي مواعيد العرض كالتالي:

اقرأ أيضاً:

  • العرض الأول في تركيا الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة والقاهرة.
  • و توفر الحلقة مترجمة عبر المنصات الرقمية العربية فجر يوم الخميس.
  • ويتم إعادة عرض الحلقة لاحقًا عبر قنوات عربية متخصصة في الدراما التركية.

أبرز الأحداث المتوقعة في الحلقة الجديدة

تأخذ الحلقة المشاهدين إلى أجواء معارك قوية قد تغيّر مسار الأحداث بالكامل، مع تصاعد التوتر داخل مجلس الشورى بسبب بوادر خيانة داخلية، كما تجمع الأحداث بين الطابع العسكري والدرامي الإنساني من خلال تطور العلاقات بين الشخصيات الرئيسية، ومن المتوقع أن تتضمن الحلقة:

  • مواجهات قوية على أسوار القلاع الحصينة.
  • و نقاشات عميقة حول أساليب الحكم والعدالة في تلك الحقبة.
  • وأيضا تطورات درامية في العلاقات الشخصية تضيف بعد إنساني للأحداث.
وسوم:
أحداث مسلسل المؤسس أورهانالقنوات الناقلة لمسلسل المؤسس أورهانمسلسل المؤسس أورهانموعد عرض مسلسل المؤسس أورهان
معلومات الكاتب
Rana
👤 المسمى: رائد أعمال
🌟 الخبرة: الشركات الناشئة، دراسات الجدوى، الابتكار التجاري
🎓 التعليم: إدارة المشروعات الصغيرة
🏆 الجوائز: جائزة ريادة الأعمال الشابة

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
عـرض شباب البومب 14 الحلقة الرابعة 4 اليـوم عبر قناة روتانا خليجية.. عامر والشلة في مواقف مختلفة