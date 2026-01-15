استقبل تردد قناة تنه ورنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بجودة عالية وبسرعة الصاروخ

ما زالت عمليات البحث الإلكتروني مستمرة من قبل متابعين قناة تنه ورنة كيدز حول معرفة ترددات القناة الحديث، حيث تعد هذه القناة واحدة من انسب وافضل القنوات الفضائية التي تبث محتوي مختلف ومناسب للمشاهدة وذلك لأنه يخلو تماما من أي محتوي به عنف أو إثارة، تعمل دائما علي تحديث تردداتها باستمرار وذلك لضمان محتوياها بأفضل واعلي جودة وصوت وصورة، تسعي دائما إلي جذب انتباه الصغار من خلال استخدام صوت وصور متميزة وواضحة، عبر السطور القادمة سنسرد لكم بيانات تردد الحديثة تابعونا.

بيانات تردد تنه ورنة علي النايل سات

يمكنكم استقبال التردد الجدير الصناعي النايل سات من خلال اتباع البيانات التالية:

التردد الجديد: 11853.

مؤشر استقطاب: عمودي.

مؤشر ترميز القناة: 27500.

بيانات التصويب الخاص بالقناة: 3/2.

بيانات تردد تنه ورنة عبر العرب سات

لاستقبال تردد قناة تنه ورنة علي القمر الصناعي العرب سات من خلال اتباع البيانات التالية والتي تتمثل في:

تردد القناة: 11595.

مؤشر الترميز: 27500.

الاستقطاب الخاص بالقناة: عمودي.

مؤشر تصحيح: 4/3.

ضبط الترددات الجديدة بقناة تنه ورنة علي التلفاز

تعد هذه العملية من أسهل العمليات التي لا يتطلب الاستعانة بتقني من اجل استقبال الترددات الحديثة بالقناة فقط من خلال اتباع الخطوات التالية حيث تتمثل في: