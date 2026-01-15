التردد الجديد لقناة العربية الحدث: استمرار البث دون انقطاع

تردد قناة العربية الحدث الجديد: تحديثات هامة للمشاهدين

أعلنت قناة العربية الحدث عن تغييرات في التردد الخاص بها على الأقمار الصناعية، وذلك بهدف ضمان استمرارية البث بجودة عالية ودون أي انقطاع للمشاهدين في جميع أنحاء العالم. يأتي هذا التحديث في إطار سعي القناة الدائم لتحسين تجربة المشاهدة وتقديم أفضل الخدمات الإعلامية.

لماذا تم تغيير التردد؟

تعتبر تحديثات الترددات جزءًا ضروريًا من عملية البث التلفزيوني، حيث تهدف إلى تحسين جودة الإشارة وتقليل التشويش، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال البث الفضائي. تسعى قناة العربية الحدث من خلال هذا التحديث إلى توفير صورة وصوت أكثر وضوحًا، مما يضمن تجربة مشاهدة ممتعة ومريحة للمشاهدين.

كيفية استقبال التردد الجديد

لضمان استقبال قناة العربية الحدث بالتردد الجديد، يجب على المشاهدين اتباع الخطوات التالية:

الوصول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال الخاص بكم. اختيار خيار البحث اليدوي عن القنوات. إدخال التردد الجديد وبيانات الاستقطاب ومعامل الترميز. بدء البحث وحفظ القناة بعد العثور عليها.

في حال واجهتكم أي صعوبات، يمكنكم الاستعانة بفني متخصص لضبط جهاز الاستقبال الخاص بكم.

جدول الترددات الجديدة

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز نايل سات 11747 عمودي 27500 عرب سات 12149 أفقي 27500

تأمل قناة العربية الحدث أن يتمكن جميع المشاهدين من استقبال التردد الجديد بسهولة والاستمتاع بمتابعة برامجها وأخبارها المتنوعة. تظل القناة ملتزمة بتقديم محتوى إخباري وتحليلي متميز يواكب الأحداث والتطورات على الساحة العربية والدولية.