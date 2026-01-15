تردد قناة أون تايم سبورت متابعة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم في كاس العاصمة.. ماتش al ahly vs tala ea el gaish

تعتبر قناة أون تايم سبورت من أبرز القنوات الرياضية في مصر والوطن العربي، لما تقدمه من محتوى رياضي متكامل يشمل البطولات المحلية والعالمية، مثل الدوري المصري الممتاز، دوري أبطال إفريقيا، الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى تغطية شاملة للمباريات الدولية والأحداث الرياضية الكبرى. وتتميز القناة بجودة بث عالية وبرامج تحليلية متميزة، إلى جانب تقديم التعليق المباشر على المباريات.

تردد قناة أون تايم سبورت

انطلقت قناة أون تايم سبورت لتصبح نافذة المشاهد الرياضي لمتابعة كل ما يتعلق بكرة القدم، مع استضافة خبراء ومحللين لتقديم التحليل الفني قبل وبعد المباريات. كما تسعى القناة لتقديم برامج متنوعة تشمل كرة السلة، التنس، وأخبار اللاعبين والانتقالات الرياضية، ما يجعلها قناة متكاملة لكل عشاق الرياضة.

يمكن استقبال قناة أون تايم سبورت على أكثر من قمر صناعي لتغطية أوسع، كما يلي:

تردد أون تايم سبورت على نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد أون تايم سبورت على عرب سات

التردد: 12149

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

أبرز مميزات قناة أون تايم سبورت

بث لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

تغطية بطولات القارة الأفريقية والأوروبية.

برامج تحليلية وحوارات مع نجوم الرياضة.

جودة بث عالية وصورة واضحة HD.

إمكانية متابعة المباريات عبر التطبيق الإلكتروني للقناة.

طريقة تنزيل قناة أون تايم سبورت

لتثبيت القناة على جهاز الرسيفر الخاص بك:

الدخول إلى قائمة الإعدادات في الرسيفر. اختيار “إضافة تردد جديد” أو “البحث اليدوي”. إدخال بيانات التردد المناسبة حسب القمر الصناعي. الضغط على زر البحث لحفظ القناة. الاستمتاع بمشاهدة جميع المباريات والبرامج الرياضية.

تظل قناة أون تايم سبورت الخيار الأول لمتابعة المباريات المحلية والدولية في مصر والوطن العربي، بفضل تغطيتها الشاملة، وجودة البث العالية، وتقديمها تحليلات دقيقة ومباشرة لكل أحداث كرة القدم. مع ضبط الترددات السابقة، يصبح بإمكان المشاهدين متابعة كل جديد في عالم الرياضة بسهولة.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم

يستعد النادي الأهلي لمواجهة مهمة أمام فريق طلائع الجيش، اليوم الخميس 15 يناير 2026، ضمن الجولة السابعة من دور المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، أي السادسة مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب ستاد السلام بالقاهرة. وتُعد هذه المباراة فرصة للأهلي لتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي، بينما يسعى طلائع الجيش لتأكيد تصدره للمجموعة.