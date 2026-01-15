تردد قناة الجزائرية الأرضية لمتابعة كل المباريات مجانًا أول بأول ودون اشتراك

تعد قناة الجزائرية الأرضية واحدة من ابرز القنوات الفضائية المتميزة في بث العديد من المباريات الرياضية المتأهلة ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس امم إفريقيا 2026، كما سنوضح لكم عبر السطور القادمة من هذا الموضوع خطوات فك شفرة قناة الجزائرية الرياضية بالإضافة إلي تردداتها وخطوات استقبالها علي شاشات التلفاز وذلك لمشاهدة جميع المباريات التي يتم بثها عبر القناة ابقوا معانا.

تردد قناة الجزائرية الأرضية عبر النايل سات 2026

يمكنكم مشاهدة جميع المباريات الرياضية والتي يتم بثها عبر القمر الصناعي النايل سات علي قناة الجزائرية الأرضية من خلال البيانات التالية:

التردد الخاص بالقناة: 11680.

من خلال معامل الترميز: 27500.

مؤشر الاستقطاب: أفقي.

عبر معدل تصويب الخطأ: 3/2.

تردد قناة الجزائرية الأرضية عبر العرب سات 2026

كما يمكنكم استقبال تردد قناة الجزائرية الأرضية علي القمر الصناعي العرب سات من خلال اتباع التالي:

تردد القناة: 12303.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

مؤشر تصحيح: 6/5.

ترميز القناة الجديد: 27500.

كيفية استقبال قناة الجزائرية الأرضية عبر جهاز الريسيفر

من اجل تحميل ترددات قناة الجزائرية الأرضية عبر تردداتها الجديدة لكي تتيح للجميع مشاهدة جميع المباريات التي التي بثها عبر القناة يرجي اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في:

في بداية الآمر: انقر علي زر قائمة الإعدادات من خلال الضغط علي الريموت كنترول الخاص بالريسيفر.

ثم اضغط علي زر الضبط اليدوي.

انقر علي قائمة الأقمار الصناعية، مع تحديد القمر الصناعي الذي من خلاله يتم بث تردد القناة.

اكتب جميع بيانات التردد، الاستقطاب، الترميز، تصحيح الخطأ الخاص بالقناة.

ثم اضغط علي زر البحث، انتظر حتي يتم تفعيل تحميل القناة.

في النهاية: انقر علي زر تثبيت القناة.

خطوات فك شفرة قناة الجزائرية الرياضية

سنوضح لكم عبر السطور التالية آلية فك شفرة قناة الجزائرية الرياضية بكل سهولة وتتمثل هذه الخطوات في: