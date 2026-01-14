تردد قناة السعودية الأولى 2026 نايل سات وعرب سات

تُعد القناة السعودية الأولى ركيزة أساسية في الإعلام السعودي، حيث تقدم محتوى متنوعًا يجمع بين الأخبار، البرامج الثقافية، الترفيهية، والدينية التي تلامس اهتمامات المشاهدين في المملكة والعالم العربي. مع التطور المستمر في تقنيات البث الفضائي، من المتوقع أن تشهد القناة تحديثات في تردداتها لضمان أفضل جودة للصورة والصوت بحلول عام 2026.

الترددات الجديدة لقناة السعودية الأولى 2026

لضمان تجربة مشاهدة متميزة وخالية من الانقطاعات، من الضروري تحديث جهاز الاستقبال الخاص بك بالترددات الجديدة. إليكم الترددات المتوقعة لقناة السعودية الأولى لعام 2026 على أبرز الأقمار الصناعية:

تفاصيل التردد على القمر الصناعي نايل سات

للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمكن ضبط القناة عبر التردد التالي على نايل سات:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات (Nilesat) 12149 أفقي (H) 27500 5/6

تفاصيل التردد على القمر الصناعي عرب سات

أما بالنسبة للمشاهدين في الخليج العربي وبعض الدول الأخرى، يمكن استقبال القناة عبر عرب سات بالترددات التالية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ عرب سات (Arabsat) 12015 عمودي (V) 27500 3/4

كيفية ضبط تردد القناة السعودية الأولى