تردد قناة القرآن الكريم السعودية HD على نايل سات لمتابعة الكعبة ليلة الاسراء والمعارج.. ليلة 27 رجــب

تعد قناة القرآن الكريم السعودية من أبرز القنوات الدينية في العالم العربي، حيث تقدم برامج قرآنية متنوعة، تشمل تلاوات مباشرة للقرآن الكريم، تفسيرات، ومحاضرات دينية تعليمية. تهدف القناة إلى نشر العلم الشرعي وتعزيز القيم الإسلامية بين المشاهدين، مع تقديم محتوى هادف لجميع الأعمار.

تتميز القناة بجودتها العالية HD على القمر الصناعي نايل سات، ما يجعل المشاهدة أكثر وضوحًا وسلاسة، سواء عبر التلفزيونات الحديثة أو أجهزة الاستقبال الرقمية.

تردد قناة القرآن الكريم السعودية HD على نايل سات

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 12054 عمودي (V) 27500 5/6

ينصح بضبط جهاز الاستقبال على الجودة العالية HD لمتابعة التلاوات والمحاضرات بدقة ووضوح.

أبرز برامج قناة القرآن الكريم السعودية

تلاوات يومية للقرآن الكريم بصوت أشهر المقرئين.

تفسير القرآن الكريم وشرح الآيات.

دروس ومحاضرات دينية تثقيفية للمسلمين.

برامج عن الأخلاق الإسلامية والتربية الدينية.

أدعية ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج من أعظم الليالي في الإسلام، حيث أُسري بالنبي ﷺ من مكة إلى المسجد الأقصى، وعُرج به إلى السماوات العُلى. ولها فضل عظيم، ويمكن للمسلمين الدعاء فيها مستحبًا. ومن الأدعية المشهورة:

دعاء التوبة والمغفرة:”اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره وعلانيته وسره، واجعلني من عبادك الصالحين المستغفرين دائمًا.” دعاء الهداية والاستقامة:”اللهم اهدني إلى سواء السبيل، وارزقني العمل الصالح الذي يرضيك، واحفظني من كل سوء ومن خطوات الشيطان.” دعاء للأهل والأحباب:”اللهم احفظ أهلي وأحبتي، وارزقهم الصحة والعافية، وبارك لهم في أعمارهم وأعمالهم، واجعلهم من عبادك الصالحين.” دعاء طلب الرزق والخير:”اللهم ارزقني رزقًا حلالًا طيبًا واسعًا، وبارك لي فيما أعطيت، واجعلني شاكرًا لك دائمًا.” دعاء رفع البلاء وحفظ النفس:”اللهم اجعل هذا الليل المبارك سببًا لنور في قلبي، واحفظني من كل شر، وكن لي معينًا وناصرًا في حياتي.” دعاء الرفعة والتقرب إلى الله:”اللهم اجعلني ممن ترفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، واغفر لي ذنبي واجعل عملي خالصًا لوجهك الكريم.”