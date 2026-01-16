قناة ثمانية هي قناة فضائية عربية سعودية، تقدم محتوى متنوعًا يشمل البرامج الترفيهية، الوثائقية، الثقافية، والاجتماعية، وتهدف القناة إلى تقديم محتوى عالي الجودة يلبي اهتمامات المشاهدين العرب من مختلف الفئات العمرية. تتميز القناة بإنتاجاتها الأصلية وبرامجها الحصرية التي تجمع بين الترفيه والفائدة.

أبرز برامج قناة ثمانية

تضم قناة ثمانية مجموعة متنوعة من البرامج التي تغطي مختلف المجالات. من بين أبرز هذه البرامج:

برامج وثائقية: تتناول مواضيع تاريخية، علمية، وثقافية تهدف إلى إثراء المعرفة لدى المشاهدين.

تتناول مواضيع تاريخية، علمية، وثقافية تهدف إلى إثراء المعرفة لدى المشاهدين. برامج ترفيهية: تشمل المسابقات، الألعاب، والبرامج الكوميدية التي تضفي جوًا من المرح والتسلية.

تشمل المسابقات، الألعاب، والبرامج الكوميدية التي تضفي جوًا من المرح والتسلية. برامج اجتماعية: تناقش قضايا المجتمع وتسلط الضوء على التحديات والحلول الممكنة.

تردد قناة ثمانية الجديد

لمتابعة قناة ثمانية والاستمتاع ببرامجها المتنوعة، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد التالي:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب نايل سات 12345 27500 أفقي عرب سات 11900 27500 عمودي

تأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح لضمان استقبال القناة بجودة عالية.

كيفية ضبط التردد

لضبط التردد الجديد لقناة ثمانية على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

ادخل إلى قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال. اختر خيار البحث عن القنوات أو إضافة تردد جديد. أدخل البيانات المذكورة أعلاه (التردد، معدل الترميز، الاستقطاب). اضغط على زر البحث أو التأكيد. بعد انتهاء البحث، ستظهر قناة ثمانية في قائمة القنوات المتاحة.

إذا واجهت أي صعوبة في ضبط التردد، يمكنك الاستعانة بفني متخصص أو زيارة الموقع الرسمي للقناة للحصول على المزيد من المعلومات.