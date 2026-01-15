تعتبر قناة سبيستون واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية الموجهة للأطفال في العالم العربي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الرسوم المتحركة والبرامج التعليمية والترفيهية التي تحظى بشعبية كبيرة. إذا كنت ترغب في استقبال قناة سبيستون على جهاز الاستقبال الخاص بك، فإليك أحدث الترددات وكيفية ضبطها.

أحدث ترددات قناة سبيستون

تتوفر قناة سبيستون على عدة أقمار صناعية لضمان وصولها إلى أكبر شريحة من المشاهدين. فيما يلي جدول يوضح أحدث الترددات:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11785 عمودي 27500 5/6 عرب سات 12399 أفقي 27500 3/4

كيفية استقبال قناة سبيستون

لضبط قناة سبيستون على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات: اضغط على زر ‘Menu’ في جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى قائمة الإعدادات الرئيسية. البحث عن خيارات التثبيت: ابحث عن خيارات مثل ‘Installation’ أو ‘Channel Setup’. اختيار التثبيت اليدوي: اختر ‘Manual Search’ أو ‘Manual Tuning’. إدخال التردد: أدخل التردد الصحيح وفقًا للقمر الصناعي الذي تستخدمه (نايل سات أو عرب سات). تحديد الاستقطاب: اختر الاستقطاب الصحيح (عمودي أو أفقي). إدخال معدل الترميز: أدخل معدل الترميز (27500). البحث عن القناة: ابدأ البحث وانتظر حتى يتم العثور على قناة سبيستون. حفظ القناة: بعد العثور على القناة، احفظها في قائمة القنوات الخاصة بك.

برامج قناة سبيستون

تقدم قناة سبيستون مجموعة متنوعة من البرامج التي تشمل الرسوم المتحركة الكلاسيكية والحديثة، بالإضافة إلى البرامج التعليمية التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال. من بين أبرز البرامج التي تعرضها القناة:

أبطال الكرة

كونان

باور رينجرز

موكا موكا

استمتع بمشاهدة برامج قناة سبيستون الشيقة والممتعة مع أطفالك، وتابع أحدث الترددات لضمان عدم فقدان الإشارة.