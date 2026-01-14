تردد قناة طيور الجنة الجديد: استقبل الآن أقوى قنوات الأطفال بأعلى جودة إشارة.

استقبل الآن قناة طيور الجنة بأعلى جودة

تعتبر قناة طيور الجنة من أبرز قنوات الأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهيًا وتعليميًا هادفًا للأطفال من مختلف الأعمار. يبحث العديد من الآباء والأمهات عن التردد الجديد للقناة لضمان استقبالها بأعلى جودة ممكنة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على الأقمار الصناعية

لتتمكن من استقبال قناة طيور الجنة بأعلى جودة إشارة، يمكنك استخدام الترددات التالية على الأقمار الصناعية المختلفة:

نايل سات: التردد: 11315، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

التردد: 11315، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6. عرب سات: التردد: 11632، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية استقبال القناة

لضبط جهاز الاستقبال الخاص بك لاستقبال قناة طيور الجنة، اتبع الخطوات التالية:

ادخل إلى قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال الخاص بك. اختر خيار البحث عن القنوات. حدد القمر الصناعي الذي ترغب في البحث عليه (نايل سات أو عرب سات). أدخل التردد والبيانات الأخرى المذكورة أعلاه. اضغط على زر البحث وانتظر حتى يتم العثور على القناة. احفظ القناة في قائمة القنوات الخاصة بك.

مزايا قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة بتقديم محتوى متنوع يشمل الأغاني التعليمية، البرامج الترفيهية، والرسوم المتحركة التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قيمهم الإيجابية. كما تحرص القناة على تقديم محتوى آمن ومناسب للأطفال، مما يجعلها الخيار الأمثل للعائلات.

جدول برامج قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة جدول برامج متنوع يشمل: