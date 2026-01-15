تعتبر قناة طيور الجنة من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في برامج الأطفال، حيث تقدم محتوى تربويًا وترفيهيًا هادفًا للأطفال في مختلف المراحل العمرية. نظرًا لأهمية القناة لدى الأسر العربية، يتم تحديث التردد الخاص بها بشكل دوري لضمان أفضل جودة للصورة والصوت.

التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات

يمكن استقبال قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد التالي:

التردد: 11315

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مزايا قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة بعدة مزايا تجعلها الخيار الأمثل للأطفال والأهالي:

محتوى تعليمي وتربوي: تقدم القناة برامج وأناشيد تعلم الأطفال القيم والأخلاق الحميدة. جودة عالية: توفر القناة صورة وصوت بجودة عالية لضمان تجربة مشاهدة ممتعة. برامج متنوعة: تتضمن القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تناسب مختلف الأعمار. مراقبة الأهل: يمكن للأهالي الاطمئنان إلى أن المحتوى المقدم آمن ومناسب للأطفال.

كيفية استقبال القناة

لاستقبال قناة طيور الجنة، يجب التأكد من ضبط جهاز الاستقبال (الرسيفر) على التردد المذكور أعلاه. يمكن القيام بذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات في الرسيفر. اختيار خيار البحث عن القنوات. إدخال التردد والبيانات الأخرى المطلوبة. البحث عن القناة وحفظها في قائمة القنوات المفضلة.

جدول البرامج

تقدم قناة طيور الجنة جدول برامج متنوع يشمل الأناشيد والبرامج التعليمية والترفيهية على مدار اليوم. يمكن الاطلاع على الجدول الكامل عبر الموقع الرسمي للقناة أو صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.