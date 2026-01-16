تردد قناة طيور الجنة: تحديثات حصرية لمتعة أطفالكم

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال في العالم العربي. تقدم القناة محتوى ترفيهيًا وتعليميًا يهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قيمهم الإيجابية. ومع التطورات التقنية المستمرة، تحرص إدارة القناة على تحديث تردداتها لضمان وصول البث بجودة عالية إلى جميع المشاهدين.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

لمتابعة أحدث برامج وأناشيد قناة طيور الجنة بجودة ممتازة، يمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على التردد التالي:

التردد: 11315

11315 الاستقطاب: عمودي

عمودي معامل تصحيح الخطأ: 5/6

5/6 معدل الترميز: 27500

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

يمكن لمتابعي القناة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات عبر التردد التالي:

التردد: 11634

11634 الاستقطاب: عمودي

عمودي معامل تصحيح الخطأ: 5/6

5/6 معدل الترميز: 27500

كيفية ضبط التردد الجديد

لضمان استقبال قناة طيور الجنة بالتردد الجديد، اتبع الخطوات التالية:

ادخل إلى قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال الخاص بك. اختر خيار البحث عن القنوات أو إضافة تردد جديد. أدخل التردد الجديد والاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ المذكورين أعلاه. اضغط على زر البحث وانتظر حتى يتم العثور على القناة. احفظ القناة في قائمة القنوات المفضلة لديك.

نتمنى لكم ولأطفالكم مشاهدة ممتعة ومفيدة مع قناة طيور الجنة!