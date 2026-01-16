تردد قناة طيور الجنة 2026 على نايل سات وعرب سات لمتابعة متميزة لاناشيد الاطفال علي مدار ال 24 ساعه

تعد قناة طيور الجنة واحدة من أشهر القنوات الفضائية المخصصة للأطفال في الوطن العربي، حيث نجحت منذ انطلاقها في جذب ملايين المتابعين من الصغار والكبار، بفضل محتواها الهادف الذي يجمع بين الترفيه والتعليم والقيم الأخلاقية، من خلال الأناشيد والبرامج التربوية المحببة للأطفال.

ومع بداية كل عام، يزداد البحث عن تردد قناة طيور الجنة الجديد لضمان استمرار استقبال القناة بجودة عالية دون تقطيع أو تشويش.

قناة طيور الجنة

انطلقت قناة طيور الجنة عام 2008، واستطاعت خلال فترة قصيرة أن تصبح من القنوات الرائدة في مجال إعلام الطفل، حيث تقدم محتوى آمنًا يناسب مختلف الفئات العمرية، ويُسهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز السلوكيات الإيجابية لديهم.

وتتميز القناة بتقديم:

أناشيد تعليمية وترفيهية

برامج سلوكية وأخلاقية

محتوى يحترم القيم العربية والإسلامية

شخصيات محببة للأطفال مثل: جنى، الوليد، المعتصم

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

يمكن استقبال قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال التردد التالي على جهاز الاستقبال:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ Toyor Al Janah نايل سات 11274 أفقي (H) 27500 3/4

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

كما يمكن متابعة القناة عبر القمر الصناعي عرب سات بجودة عالية من خلال البيانات التالية:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ Toyor Al Janah عرب سات 11310 عمودي (V) 27500 3/4

كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة على الرسيفر

لإضافة قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة الإعدادات من جهاز التحكم. اختيار التركيب أو التثبيت اليدوي. تحديد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات). إدخال بيانات التردد بشكل صحيح. الضغط على بحث ثم حفظ القناة بعد انتهاء البحث.

مميزات قناة طيور الجنة

تتمتع القناة بعدد من المميزات التي جعلتها الخيار الأول لكثير من الأسر:

بث مجاني دون اشتراك

محتوى آمن للأطفال

جودة صورة وصوت مناسبة

تحديث مستمر للأناشيد والبرامج

تعزيز القيم الأخلاقية والسلوك الإيجابي

لماذا يفضل الآباء قناة طيور الجنة؟

يفضل أولياء الأمور قناة طيور الجنة لأنها تقدم محتوى يجمع بين التسلية والفائدة، ويساعد الأطفال على تعلم:

الآداب العامة

التعاون واحترام الآخرين

حب الأسرة

السلوكيات الصحيحة بطريقة بسيطة ومحببة

تبقى قناة طيور الجنة من القنوات الرائدة في عالم الطفل، ومع تحديث الترددات باستمرار، يُنصح بضبط التردد الصحيح لضمان متابعة ممتعة وآمنة للأطفال طوال اليوم