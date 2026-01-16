تردد قناة كراميش للأطفال 2024: استمتع بأجمل الأغاني والبرامج التعليمية

تعتبر قناة كراميش الفضائية من أبرز قنوات الأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهيًا وتعليميًا متميزًا للأطفال من مختلف الأعمار. تتميز القناة بتقديم الأغاني الهادفة والبرامج التعليمية الشيقة التي تساعد الأطفال على تعلم القيم والأخلاق الحميدة، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية.

أهم مميزات قناة كراميش

محتوى آمن ومناسب للأطفال.

أغاني وبرامج تعليمية هادفة.

جودة عالية في الصوت والصورة.

تنوع في البرامج لتلبية اهتمامات مختلفة.

تردد قناة كراميش على الأقمار الصناعية

يمكنكم الآن الاستمتاع بمشاهدة قناة كراميش بجودة عالية على الأقمار الصناعية التالية:

تردد قناة كراميش على النايل سات

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11603 أفقي 27500 5/6

تردد قناة كراميش على عرب سات

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ عرب سات 11390 عمودي 27500 3/4

كيفية استقبال قناة كراميش:

اضغط على زر القائمة (Menu) في جهاز التحكم عن بعد الخاص بالرسيفر. اختر خيار البحث عن القنوات أو التركيب (Installation). حدد خيار البحث اليدوي (Manual Search). اختر القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات). أدخل التردد ومعامل الترميز والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ المذكورين أعلاه. اضغط على زر البحث (Search) وانتظر حتى يتم العثور على القناة. احفظ القناة في قائمة القنوات المفضلة لديك.

استمتعوا بأجمل الأوقات مع قناة كراميش، القناة التي تجمع بين الترفيه والتعليم في عالم الأطفال!