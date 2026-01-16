تردد قناة كراميش للأطفال: تحديثات حصرية لمتعة المشاهدة

قناة كراميش هي واحدة من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال في العالم العربي. تحظى القناة بشعبية واسعة بفضل برامجها المتنوعة التي تجمع بين الأغاني، والرسوم المتحركة، والبرامج التعليمية التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قيمهم الإيجابية. في عام 2024، قامت قناة كراميش بتحديث تردداتها لضمان استقبال أفضل وجودة صورة وصوت عالية للمشاهدين.

تردد قناة كراميش الجديد على الأقمار الصناعية

لضمان استمرار متعة أطفالكم بمشاهدة برامج قناة كراميش، إليكم أحدث ترددات القناة على الأقمار الصناعية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11603 أفقي 27500 5/6 عرب سات 11390 عمودي 27500 3/4

كيفية ضبط جهاز الاستقبال على التردد الجديد

لضمان استقبال قناة كراميش بالتردد الجديد، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة (Menu) في جهاز التحكم عن بعد. اختر خيار “التركيب” أو “Installation”. اختر خيار “البحث اليدوي” أو “Manual Scan”. حدد القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات). أدخل التردد، والاستقطاب، ومعدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ المذكورة في الجدول أعلاه. اضغط على زر “بحث” أو “Scan” لبدء البحث عن القناة. بعد العثور على القناة، احفظها في قائمة القنوات المفضلة لديك.

محتوى قناة كراميش ومميزاتها

تقدم قناة كراميش مجموعة متنوعة من البرامج التي تستهدف مختلف الفئات العمرية للأطفال، بما في ذلك الأغاني التعليمية، والرسوم المتحركة الممتعة، والبرامج التفاعلية التي تشجع الأطفال على التفكير الإبداعي. تتميز القناة بجودة إنتاجها العالية ومحتواها القيم الذي يهدف إلى تنمية شخصية الطفل وتعزيز قيمه الإيجابية.