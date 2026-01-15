تُعد قناة ماجد للأطفال واحدة من أبرز القنوات الفضائية الموجهة للأطفال في العالم العربي. تتميز القناة بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي عالي الجودة، يهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قيمهم الإيجابية. تأسست القناة في عام 2015، وسرعان ما اكتسبت شعبية واسعة بفضل برامجها المتنوعة وشخصياتها المحببة.

برامج قناة ماجد: متعة وفائدة

تقدم قناة ماجد مجموعة متنوعة من البرامج التي تناسب جميع الأعمار. تشمل هذه البرامج الرسوم المتحركة، والبرامج التعليمية، والمسابقات التفاعلية، والبرامج الحوارية. من بين أبرز برامج القناة:

ماجد: البرنامج الرئيسي للقناة، ويقدم مغامرات شيقة وممتعة لشخصية ماجد وأصدقائه.

البرنامج الرئيسي للقناة، ويقدم مغامرات شيقة وممتعة لشخصية ماجد وأصدقائه. كسلان: برنامج كوميدي يهدف إلى تعليم الأطفال أهمية النشاط البدني ومكافحة الكسل.

برنامج كوميدي يهدف إلى تعليم الأطفال أهمية النشاط البدني ومكافحة الكسل. أمونة المزيونة: برنامج تعليمي يركز على تعليم الأطفال القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية.

برنامج تعليمي يركز على تعليم الأطفال القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية. نادي ماجد: برنامج تفاعلي يتيح للأطفال المشاركة في المسابقات والأنشطة المختلفة.

تردد قناة ماجد الجديد 2024

لضمان استقبال قناة ماجد بجودة عالية، يرجى ضبط جهاز الاستقبال الخاص بكم على الترددات التالية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ نايل سات 11411 أفقي 30000 5/6 عرب سات 11804 أفقي 27500 3/4

ملاحظة: يرجى التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح لضمان استقبال القناة بدون مشاكل.

كيفية ضبط التردد

اضغط على زر القائمة (Menu) في جهاز التحكم الخاص بجهاز الاستقبال. اختر خيار “التركيب” أو “Installation”. اختر خيار “البحث اليدوي” أو “Manual Search”. أدخل بيانات التردد المذكورة أعلاه. اضغط على زر “بحث” أو “Search”. بعد انتهاء البحث، احفظ القناة في قائمة القنوات الخاصة بك.

استمتعوا بأفضل برامج الأطفال

نتمنى لكم ولأطفالكم قضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع قناة ماجد للأطفال. تابعوا برامجنا المتنوعة واستفيدوا من المحتوى التعليمي والترفيهي الذي نقدمه.