تردد قناة ماجد للأطفال 2026 علي جميع الاقمار الصناعية

تُعد قناة ماجد للأطفال من أبرز القنوات التلفزيونية العربية المتخصصة في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي يلامس قلوب الأطفال ويثري عقولهم. ببرامجها المتنوعة وشخصياتها المحبوبة، أصبحت القناة رفيقًا دائمًا للأسر في جميع أنحاء العالم العربي. ومع التطورات المستمرة في البث الفضائي، يزداد البحث عن أحدث الترددات لضمان متابعة سلسة ومستمرة لهذه القناة المتميزة.

الترددات الجديدة لقناة ماجد للأطفال 2026

حرصًا على تلبية احتياجات مشاهديها، نعمل باستمرار على توفير أحدث المعلومات المتعلقة بترددات قناة ماجد. إليكم الترددات المحتملة التي ستكون متاحة لمتابعة القناة بجودة عالية في عام 2026، مع العلم أن هذه الترددات افتراضية وقد تخضع للتغيير من قبل إدارة القناة:

على قمر نايل سات (Nilesat)

البيانات القيمة التردد 11471 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 جودة البث HD

على قمر عرب سات (Arabsat)

البيانات القيمة التردد 11804 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 جودة البث HD

كيفية ضبط التردد على جهاز الاستقبال

لضبط التردد الجديد لقناة ماجد، اتبع الخطوات التالية البسيطة:

اضغط على زر “القائمة” (Menu) في جهاز التحكم عن بعد. اختر “التركيب” (Installation) أو “الضبط” (Setup). اختر “البحث اليدوي” (Manual Search). أدخل التردد، الاستقطاب، ومعدل الترميز المذكورين أعلاه. اضغط على “بحث” (Search) أو “موافق” (OK) وانتظر حتى تظهر القناة. احفظ الإعدادات الجديدة.

استمتع بمشاهدة ماجد!

بمجرد ضبط الترددات، ستتمكن أنت وأطفالك من الاستمتاع بمجموعة واسعة من البرامج الكرتونية الممتعة والتعليمية التي تقدمها قناة ماجد، مما يضمن تجربة مشاهدة مثرية ومسلية.