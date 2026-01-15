استكشف عالم ناشيونال جيوغرافيك عبر نايل سات

تُعد قناة ناشيونال جيوغرافيك من بين أبرز القنوات الوثائقية التي تقدم محتوى ثريًا ومتنوعًا، يأخذ المشاهد في رحلة استكشافية لعجائب الطبيعة، والتاريخ، والثقافة. إذا كنت من محبي هذا النوع من المحتوى، فإليك أحدث ترددات القناة على نايل سات لضمان استقبال إشارة قوية ومستقرة.

التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات

لضمان استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك بأفضل جودة ممكنة، يرجى التأكد من إدخال الترددات التالية في جهاز الاستقبال الخاص بك:

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 11411 أفقي (H) 30000 3/4

كيفية ضبط التردد الجديد

لضبط التردد الجديد، اتبع الخطوات التالية:

ادخل إلى قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال الخاص بك. اختر خيار “البحث عن القنوات” أو “تثبيت القنوات”. حدد القمر الصناعي “نايل سات”. أدخل التردد والبيانات الأخرى المذكورة أعلاه (الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ). ابدأ البحث، وبمجرد العثور على القناة، احفظها في قائمة القنوات الخاصة بك.

لماذا ناشيونال جيوغرافيك؟

تقدم ناشيونال جيوغرافيك مجموعة واسعة من البرامج الوثائقية التي تغطي مختلف جوانب الحياة على الأرض. من استكشاف أعماق المحيطات إلى تسلق قمم الجبال الشاهقة، تقدم القناة تجربة مشاهدة فريدة ومثيرة. بالإضافة إلى ذلك، تركز القناة على القضايا البيئية والتحديات التي تواجه كوكبنا، مما يجعلها مصدرًا قيمًا للمعرفة والتوعية.

استمتع بمشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك بأعلى جودة من خلال الترددات المحدثة على نايل سات، وانطلق في رحلة استكشافية لا تنتهي!