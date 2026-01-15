تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك: اكتشف أسرار الطبيعة بأقوى إشارة على نايل سات.

اكتشف عالم ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أبرز القنوات الوثائقية التي تعرض محتوى شيقًا ومفيدًا حول الطبيعة، والعلوم، والثقافة، والتاريخ. إذا كنت من محبي استكشاف أسرار كوكبنا، فإن استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال الخاص بك هو خطوة ضرورية.

أهمية تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

لضمان استقبال صورة وصوت عالي الجودة، من الضروري تحديث تردد القناة بشكل دوري. الترددات تتغير أحيانًا لأسباب تقنية، وتحديثها يضمن لك عدم فقدان أي من برامجك المفضلة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على نايل سات

إليك أحدث تردد لقناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات:

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 11411 أفقي 30000 3/4

خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

اضغط على زر القائمة (Menu) في جهاز التحكم الخاص بالرسيفر. اختر خيار “التركيب” أو “Installation”. اختر “البحث اليدوي” أو “Manual Search”. حدد القمر الصناعي نايل سات (Nile Sat). أدخل التردد المذكور أعلاه (11411). حدد الاستقطاب الأفقي (Horizontal). أدخل معدل الترميز (30000). حدد معامل تصحيح الخطأ (3/4). اضغط على زر “بحث” أو “Search”. بعد انتهاء البحث، احفظ القناة في قائمة القنوات الخاصة بك.

مزايا قناة ناشيونال جيوغرافيك

محتوى وثائقي عالي الجودة.

برامج متنوعة تغطي مجالات متعددة.

ترجمة ودبلجة ممتازة للغة العربية.

تحديثات مستمرة للبرامج والأفلام الوثائقية.

الآن يمكنك الاستمتاع بأفضل البرامج الوثائقية على قناة ناشيونال جيوغرافيك بعد تحديث التردد. استكشف العالم من منزلك!