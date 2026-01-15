تردد قناة وناسة الجديد (تحديث يناير 2026): استقبل التردد القوي على النايل سات لمتابعة "لولو".

تعتبر قناة وناسة من أبرز قنوات الأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى ترفيهياً وتعليمياً مميزاً يجذب الأطفال من مختلف الأعمار. وفي إطار سعيها الدائم لتوفير أفضل تجربة مشاهدة لمتابعيها، قامت القناة بتحديث ترددها على القمر الصناعي نايل سات في يناير 2026.

ما الجديد في تردد قناة وناسة؟

التردد الجديد لقناة وناسة يوفر جودة صورة وصوت أفضل، مما يضمن تجربة مشاهدة ممتعة للأطفال. بالإضافة إلى ذلك، يتيح التردد الجديد استقبال القناة بسهولة أكبر في مختلف المناطق الجغرافية.

كيفية استقبال تردد قناة وناسة الجديد

للاستقبال تردد قناة وناسة الجديد، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة (Menu) في جهاز الاستقبال الخاص بك. اختر خيار “التركيب” أو “Installation”. اختر خيار “البحث اليدوي” أو “Manual Scan”. اختر القمر الصناعي “نايل سات” أو “Nilesat”. أدخل البيانات التالية:

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 11470 عمودي (V) 27500 5/6

اضغط على زر “بحث” أو “Scan” وانتظر حتى يتم العثور على القناة. احفظ القناة في قائمة القنوات الخاصة بك.

“لولو” نجمة قناة وناسة

تعتبر شخصية “لولو” من أبرز الشخصيات الكرتونية التي تعرضها قناة وناسة. يحب الأطفال “لولو” لأغانيها الممتعة وقصصها الشيقة التي تعلمهم القيم الإيجابية والسلوكيات الحميدة. استمتعوا بمتابعة “لولو” وأصدقائها على قناة وناسة بالتردد الجديد.