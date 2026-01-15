تردد قناة MBC مصر 2 الناقلة لمباراة برشلونة اليوم barcelona vs racing في كاس ملك اسبانيا في لقاء ناري لاي فــوتك

تعد قناة MBC مصر 2 واحدة من أبرز القنوات العربية في مصر والمنطقة العربية، لما تقدمه من محتوى متنوع يجمع بين الأعمال الدرامية، البرامج الترفيهية، الأخبار، والفعاليات الرياضية. وتتميز القناة بجودة البث العالية، بالإضافة إلى التعليق المباشر على المباريات والبرامج المتميزة التي تجذب مختلف فئات المشاهدين.

تردد قناة MBC مصر 2

أطلقت مجموعة MBC قناة MBC مصر 2 لتكون مكملة للقناة الأساسية، بهدف تقديم محتوى أكثر تخصص وشمولية، وتحرص القناة على تقديم المسلسلات العربية والمصرية، بالإضافة إلى البرامج الحوارية والأفلام، مع التركيز على تقديم محتوى هادف وممتع في الوقت نفسه.

كما تقدم القناة تغطية لبعض المباريات المهمة، خاصة مباريات كرة القدم في البطولات المحلية والدولية، مع تعليقات مباشرة من أبرز المعلقين الرياضيين.

تردد قناة MBC مصر 2 على الأقمار الصناعية

على نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

على عرب سات

التردد: 12149

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

طريقة تنزيل قناة MBC مصر 2 على الرسيفر

الدخول إلى قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال. اختيار تركيب يدوي أو إضافة تردد جديد. إدخال بيانات التردد حسب القمر الصناعي المستخدم. الضغط على زر البحث وحفظ القناة بعد ظهورها. الاستمتاع بمشاهدة جميع برامج القناة والمباريات الرياضية.

تظل قناة MBC مصر 2 من القنوات المفضلة في مصر والوطن العربي، لما توفره من محتوى متنوع وبرامج حصرية ومسلسلات محلية وعالمية، ومع ضبط الترددات السابقة، يمكن للمشاهدين متابعة جميع الأحداث والبرامج المفضلة لديهم بجودة عالية دون أي انقطاع.

موعد مباراة برشلونة

يستعد نادي برشلونة لمواجهة راسينج سانتاندير ضمن منافسات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا موسم 2025/2026 ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس 15 يناير 2026 على ملعب إل ساردينيرو، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت السعودية، والساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات.